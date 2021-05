Le tweet énigmatique de Kamara, la joie incontrôlée de Longoria et le soulagement de Thauvin… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Le tweet énigmatique de Kamara, la joie incontrôlée de Longoria et le soulagement de Thauvin

OM : L’explosion de joie enragée de Pablo Longoria met le feu aux réseaux sociaux !

L’Olympique de Marseille a arraché une précieuse victoire contre le SCO Angers dans le temps additionnel hier soir grâce à un pénalty transformé par Milik. Le président de l’OM Pablo Longoria a littéralement explosé de joie dans les tribunes du vélodrome lorsque l’attaquant polonais a inscrit son troisième but de la soirée. Un but qui propulse le club marseillais en coupe d’Europe la saison prochaine. La célébration du dirigeant espagnol a été captée par les caméras de C8 avant de mettre immédiatement le feu aux réseaux sociaux. Voir ci-dessous un florilège de commentaires sur twitter.

Mercato OM : Le tweet de Kamara qui affole les supporters sur les réseaux sociaux !

L’OM s’est imposé 3-2 face à Angers dimanche soir à l’occasion de la 37e et avant dernière journée de la saison 2020/2021 de Ligue 1. Alors que Florian Thauvin a fait ses adieux aux supporters, Boubacar Kamara a posté un tweet qui a affolé les supporters marseillais…

Après cette victoire arrachée par les olympiens en fin de match, le milieu de terrain Boubacar Kamara a twitté : « Match difficile mais la victoire est au bout !!! 1 match 🙌🏾 Last game in Vélodrome !! ». La mention dernier match au Vélodrome, qui pourrait aussi seulement concerner cette saison, a été comprise comme une annonce par bon nombre de supporters marseillais. Il faut dire que le minot est convoité et ne dispose plus que d’un an de contrat. Son départ est annoncé depuis plusieurs semaines, l’OM a besoin d’argent et pourrait sacrifier son jeune talent…

Pablo Longoria discute toujours pour tenter de faire prolonger Boubacar Kamara. Cependant la tendance est plus à un transfert et le journaliste de la radio RMC, Florent Germain précisait même que le joueur de 21 ans serait en négociations avancées avec un club étranger…

KAMARA VA SÛREMENT PARTIR

« Il n’y a pas que Thauvin, Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contacts très avancés… C’est le meilleur olympien de cette saison. Ce n’est pas le seul, Caleta Car, Sakai et Benedetto devraient aussi partir… Le groupe est au bout du rouleau. Certains sont donc plus concernés que d’autres, c’est compliqué de fédérer autour de cet objectif de la 5e place. (…) Je n’ai pas l’impression que tu as un groupe concerné par l’objectif. La Ligue Europa peut être un vrai lot de consolation. » Florent Germain – source : After Marseille (11/05/2021)

Thauvin : « Je ne vais pas vous mentir… c’est un soulagement (de quitter l’OM) ! »

Il a joué son dernier match ce dimanche soir face à Angers au Stade Vélodrome. Florian Thauvin sera suspendu lors du dernier match face à Metz et va rejoindre les Tigres la saison prochaine. Il est passé en conférence de presse et sur Canal+ après la victoire de l’OM 3-2 face à Angers.

L’ailier marseillais est passé en conférence de presse pour dire au revoir. Le joueur était ému de tourner la page OM mais n’a pas caché son soulagement.

ils ont tout fait pour me conserver (un bail de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j’ai actuellement) — Thauvin

« C’est un choix qui a été difficile pour moi. J’ai eu l’opportunité de continuer à l’OM, je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt parce qu’ils m’ont fait une super proposition. Un bail de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j’ai actuellement, ils ont tout fait pour me conserver, je leur dis un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre, une nouvelle ère et devait avoir un joueur 100% concerné et prêt pour relever ce défi. Il était temps pour moi de découvrir autre chose. L’OM est fantastique, le plus beau club français. Pour moi, il était temps de découvrir autre chose. Je ne vous cacherais pas que l’OM est un club qui peut être parfois difficile et fatigant. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd’hui, certes, cela fait mal au cœur parce que c’est une page de ma vie qui se tourne, je me suis construit à Marseille, j’ai réalisé mon rêve à Marseille, mais c’est aujourd’hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose..» Florian Thauvin – source : Conférence de presse / l’Equipe (16/05/2021)