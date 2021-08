Le Vélodrome à guichets fermés pour OM – Bordeaux !

L’Olympique de Marseille reçoit les Girondins de Bordeaux à l’occasion de la 2ème journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45. La première réception de la saison se jouera dans un Vélodrome à guichets fermés.

50.000 : c’est le nombre de supporters olympiens qui seront réunis au Vélodrome pour la réception de Bordeaux, ce dimanche à 20h45. Après avoir bien démarré sa saison en renversant la rencontre face à Montpellier, les joueurs de l’OM auront à coeur de confirmer face aux Bordelais. Le 31 juillet dernier, l’Olympique de Marseille avait déjà obtenu une dérogation pour accueillir 30.000 personnes dans son enceinte pour le match contre Villarreal.

Pour la rencontre face à Bordeaux, Jacques Cardoze avait annoncé dernièrement que le club avait obtenu une dérogation de 50.000 personnes. Pour cette occasion, le stade Vélodrome sera donc à guichets fermés puisque toutes les places mises à la vente par l’OM ont trouvé preneur. Comme face à Villarreal, le pass sanitaire (schéma vaccinal complet ou test PCR/antigénique négatif de moins de 72h) sera exigé pour pénétrer dans l’enceinte du Vélodrome. Une chose est sure, l’ambiance risque d’être électrique. En effet, le dernier match de Ligue 1 avec des supporters au Vélodrome remonte au 6 mars 2020 face à Amiens (2-2). Une éternité.

Pour Bordeaux, nous allons augmenter le nombre de couloirs pour les contrôles – Jacques Cardoze

Dans les colonnes de La Provence la semaine dernière, Jacques Cardoze avait apporté des détails sur l’organisation qui sera mise en place au stade Vélodrome pour la réception de Bordeaux. Les grilles ouvriront leurs portes à 18h45 et l’OM recommande aux supporters d’arriver tôt pour éviter l’encombrement aux contrôles d’accès.

« Nous nous adaptons. Ça ne pose aucun problème. C’est plus simple, pour la billetterie, de connaître la date et l’heure le plus vite possible, d’autant qu’il n’y a pas encore d’abonnement. L’inconnu a un impact sur la rapidité de la vente des billets, qui s’accélérera une fois la date et l’heure fixées. Nous avons déployé 140 personnes autour du stade, uniquement dédiées au contrôle du passe sanitaire et ça a été fluide tout le temps. Notre demande de venir tôt au stade a fonctionné puisque 46 % étaient là avant 20h. Il faudra que cela se répète à chaque match. Pour Bordeaux, nous allons augmenter le nombre de couloirs pour les contrôles, il y en avait 110, il y en aura 20 supplémentaires et plus de personnel. L’examen a été réussi, on sait qu’avec 140 personnes on en gère 30 000, on n’a qu’à augmenter dans les proportions nécessaires pour avoir la même fluidité. » Jacques Cardoze – Source : La Provence (04/08/2021)