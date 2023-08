L’émotion de ce supporter marseillais après l’élimination de l’OM

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Une grosse désillusion pour tout le peuple marseillais qui attendait tellement de cette compétition cette année. Dans notre Fan Cam, ce supporter a trouvé que l’équipe a perdu le match tout seul.

L’élimination de l’OM en LDC est un véritable échec pour les supporters. Alors que l’OM avait misé sur un gros recrutement pour faire mieux que la saison précédente, se retrouve à faire pire. Une désillusion de plus pour les supporters qui ne verront pas la C1 cette saison.

À LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Pana : Les SUPPORTERS sous le CHOC complètement DÉPRIMÉS ! Arbitre, GUENDOUZI, VITINHA…

« On se met des bâtons dans les roues tout seul »

Romain, supporter de l’OM, était dégouté juste après la défaite hier soir. pour lui, impossible de comprendre comment l’équipe année après année, apporte toujours de tels désillusions à ses supporters. « On se met des bâtons dans les roues seul. Toujours pareil. On fait une belle entame en jouant bien au ballon. Le stade était en folie. Et une action litigieuse qui nous met dedans. C’est vrai qu’on a pas de chances. Mais c’est toujours pareil. On est au niveau qu’on mérite, tout simplement. »

À LIRE AUSSI : OM : Ces 4 décisions arbitrales (VAR) face au Pana qui font enrager les supporters marseillais