L’émotion de Cuisance, des précisions sur les blessures, Villas-Boas vers une prolongation? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : L’émotion de Cuisance, des précisions sur les blessures, Villas-Boas vers une prolongation?

Mercato : Villas-Boas n’écarte pas une prolongation à l’OM… A une seule condition !

André Villas-Boas n’écarte pas la possibilité de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le coach portugais l’a expliqué à l’AFP.

L’Agence France Presse a publié une interview d’André Villas-Boas. L’actuel coach de l’Olympique de Marseille qui a failli partir cet été n’a pas écarté la possibilité de prolonger.

Après le mercato, on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir — aVB

L’entraîneur portugais affirme cependant qu’il souhaite attendre le mois de février pour se décider, soit après le mercato hivernal…

« En février, on pourra parler prolongation. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici (…) Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j’aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l’impact européen de l’OM… C’est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c’est pour ça que je veux toujours bien faire ici. De mon côté, je suis libre pour écouter ce que le club veut faire. Je suis un peu à l’écoute, j’ai bien aimé les paroles du président. J’ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu’avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose. Je suis totalement focalisé sur les ambitions de l’OM »

André Villas-Boas – Source : AFP (18/10/20)

OM : Villas-Boas donne des précisions sur les deux blessés face à Bordeaux

Après la victoire de l’OM 3-1 face à Bordeaux, André Villas-Boas a évoqué le retour de Payet face à Olympiakos mais aussi les blessures de Duje Caleta Car et de Dario Benedetto.



Selon AVB, Caleta Car et Benedetto souffrent de la même blessure à savoir une entorse à la cheville. Cependant les deux joueurs doivent passer une IRM.

Caleta Car et Benedetto ont tous les deux des entorses à la cheville — Villas-Boas

« On a quelques petites blessures. Duje (Caleta-Car) et Dario (Benedetto) doivent passer des IRM demain (aujourd’hui). Ils ont tous les deux des entorses à la cheville. Maintenant, je veux étudier un peu plus l’Olympiakos avant de choisir ce que l’on va faire pour les surprendre eux aussi peut-être. Ce système peut permettre à Dim’ (Payet) de jouer comme numéro dix ou en attaque, on verra. »

André Villas-Boas – source : L’Equipe (17/10/2020)

OM – Bordeaux : L’énorme joie de Cuisance après son premier match !

Après son premier match sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance n’a pas caché sa joie au micro de Canal + !

Prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance a l’air de prendre beaucoup de plaisir dans le sud de la France.

Je suis heureux, j’ai retrouvé le sourire parce qu’ici, je me sens bien — CUISANCE

Au micro de Canal + juste après son premier match à l’OM, il a avoué être très heureux et comblé.

«C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé pendant cette trêve pour préparer ce match qui nous tenait à cœur parce qu’avec les mauvais résultats, ça nous tenait à cœur de bien faire ce soir. Je suis heureux, j’ai retrouvé le sourire parce qu’ici, je me sens bien et je suis comblé. On a une superbe communication, la concurrence est saine et on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Il faut continuer comme ça, ce n’est que le début.»

Michaël Cuisance – Source : Canal +