OM : Cet ancien du PSG prend la défense de Benedetto

Dario Benedetto est critiqué depuis le début de la saison. l’attaquant de l’OM ne marque pas et n’a pas d’impact sur le jeu. L’ancien parisien Christophe Jallet a pris sa défense sur Téléfoot…

Si Dario Benedetto n’est pas performant, le jeu frileux proposé par Villas-Boas, le manque de mouvement, l’animation offensive en berne n’aident pas l’attaquant argentin. Ce dernier est isolé et ne reçoit pas forcément de bons ballons. Une situation qui peut en partie expliquer son niveau actuel. C’est aussi ce que met en avant Christophe Jallet…

Benedetto reçoit rarement le ballon dans de bonnes conditions

« Il aurait plus de facilité à se créer des occasions dans le petit jeu, en remise, en déviation. Là, il est capable de se créer beaucoup d’espace. Avec un joueur comme Dimitri Payet derrière lui, ça serait plus facile. Dans ce système, il est esseulé. Il y a moins de soutien de Sanson et Rongier. Il reçoit rarement le ballon dans de bonnes conditions. Jouer tout seul devant, c’est compliqué. À mon époque, pour moi, ça allait, car on avait beaucoup de maîtrise du ballon. Quand tu joues en point d’appui et que personne ne vient en soutien, c’est immédiatement très compliqué. »

Christophe Jallet – Source : Téléfoot (13/10/2020)