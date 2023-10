Lens met déjà la pression sur l’OM !

Ce mardi, le RC Lens recevait le PSV Eindhoven à Bollaert. Après deux rencontres dans leur groupe en Ligue des Champions, les Nordistes restent invaincus et mettent la pression sur l’OM qui jouera Athènes ce jeudi !

Les représentants français en compétitions européennes continuent les belles performances ! Ce mardi, le RC Lens a débuté cette nouvelle journée en accrochant un nul face au PSV Eindhoven à domicile. Ce mercredi, le PSG jouera les Rossoneri de l’AC Milan avant que les Marseillais ne reçoivent l‘AEK Athènes.

Ces bons résultat mettent forcément la pression sur les Olympiens qui ne veulent pas être la risée des représentants français en compétition européenne. Les Lensois sont proches de sortir de leur poule pourtant composée d’Arsenal, du FC Séville et du PSV Eindhoven. En cas de belles performances au retour contre les Néerlandais, les hommes de Haise peuvent espérer jouer une vraie place de leader dans ce groupe.

🏁 Après avoir concédé le premier but en début de seconde période, les Lensois ont fait preuve de cœur et de caractère pour arracher le nul et ainsi rester invaincus dans cette campagne de @ChampionsLeague. @RCLens 1⃣-1⃣ @PSV ⚽️ Wahi (65′)#RCLPSV #UCL pic.twitter.com/E9zJhfNibe — Racing Club de Lens (@RCLens) October 24, 2023

L’analyse de Franck Haise après la rencontre

« Je suis plutôt content que l’on soit revenu au score, confie Haise, soulagé devant les journalistes. Nous avons eu du mal, malgré une bonne entame pendant dix minutes, à bien animer défensivement, pour récupérer le ballon dans de bonnes conditions, et à jouer, à se libérer. Nous avons mis du temps à trouver la bonne carburation des deux côtés, au moins une mi-temps. Je sentais que même si c’était compliqué pour Elye Wahi, il pouvait nous marquer un but. Oui, je devais le sortir, et il est sorti un peu plus tard. Le triple changement devait nous apporter plus de qualité dans la prise d’initiative, dans la prise de risque. J’ai voulu redynamiser l’équipe, et la rendre plus joueuse et plus entreprenante. »