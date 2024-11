Lens – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce samedi 23 novembre 2024 au Bollaert-Delelis pour un match crucial dans la lutte pour les premières places du championnat. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 12e journée de Ligue 1, intervient après des résultats compliqués dont deux défaites à domicile puis une nouvelle trêve internationale. Alors qu’ils ont récemment perdu 1-3 contre le l’AJA à domicile, l’OM va enchainer des match face à des adversaires directs dans la course à l’Europe. Ce match à Lens est donc important.

#DeZerbi : « Le moment de vérité c’est tous les jours. On a un match important demain, cela reste 3 points, on sait ce que l’on doit améliorer. C’est un match important et l’on veut l’emporter… » #liveConf #OM pic.twitter.com/yDWiiQfOfb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 22, 2024

Trois blessés face à Lens

De Zerbi devra faire sans Lirola, blessé à la cuisse, mais aussi Cornélius toujours touché aux cotes tout comme Harit qui souffre du mollet. Trois absents en plus des blessés de longue date que sont Moumbagna, Blanco et Carboni.

La composition probable de l’OM pour ce match

Pour ce match face à Auxerre, Roberto De Zerbi pourrait reconduire son système en 4-2-3-1. Dans les buts, Rulli devrait être titulaire, tandis que la défense pourrait être composée de Murillo à gauche, Merlin à droite, et Balerdi et Kondogbia en défense centrale. Balerdi devrait être le capitaine de l’équipe, au vu de la situation actuelle. Au milieu de terrain, Hojbjerg et Rabiot formeraient le duo de récupérateurs, offrant solidité et créativité à l’équipe. Koné devrait être le troisième élément.

Greenwood et Rowe devrait être alignés sur les ailes. En pointe, Wahi pourrait avoir sa chance face à son ancien club.

Le onze de départ probable :

Rulli – Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Koné – Greenwood, Rowe – Wahi

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et RC Lens sera donné ce samedi 23 novembre 2024 à 17h00. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports, qui détient les droits de diffusion d’un match par journée de Ligue 1. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué la préparation de ce déplacement à Lens avec le retour tardif de Balerdi et Rulli:

« On a du travailler avec 7/8 joueurs en moins. On a moins vu le côté tactique. On sait ce que l’on doit faire pour progresser. On n’accepte pas ce que l’on a fait face à Auxerre. .J’ai assumé mes responsabilités, on a joué 5 matches au Vélodrome et on n’a qu’une victoire. Je ne fuis pas, je reste ici, je crois en cet OM et en ces joueurs. Je ne vais nulle part ailleurs… »

