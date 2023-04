Lens – OM : Un absent de marque côté RCL !

La commission de discipline a rendu son verdict ce mercredi et Lens devra faire sans l’un de ses éléments forts contre l’OM.

Une pièce maitresse du milieu absent

L’OM a repris la deuxième place du classement après sa victoire face à Troyes, grâce à la défaite lensoise face au PSG. Durant le match, le RC Lens s’est retrouvé à 10 contre 11, après l’expulsion de Salis Abdul Samed, suite à un mauvais geste sur la cheville d’Hakimi.

Hier soir, la commission de discipline a examiné son cas et a décidé de le suspendre pour trois matches, donc contre Monaco samedi, Toulouse et l’OM le 6 mai. Franck Haise devra donc faire sans son milieu de terrain face à deux de ses concurrents directs. Une perte capitale puisqu’il est l’une des pièces maitresses du milieu Lensois.

Le Lensois Salis Abdul Samed 🇬🇭 exclu contre le PSG a écopé de 3 matchs de suspension et sera donc absent contre l’OM 🗞️ @unolympique #TeamOM pic.twitter.com/B0wd2eNAXO — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 19, 2023

Il est l’un des trois joueurs le plus utilisé, celui qui réussit le plus de passes (92,5%) et a effectué 151 passes dans le dernier tiers du terrain, ce qui fait de lui le troisième Lensois a en faire le plus.

