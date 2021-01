Lens pourrait perdre un de ses cadres lors du mercato… mais il sera présent face à l’OM !

Le coach lensois, Franck Haise était de passage en conférence de presse ce mardi. Ce dernier a évoqué le match en retard de la 9e journée face à l’OM demain mais aussi le possible transfert de son défenseur Medina.

Franck Haise a peur d’une remobilisation de l’OM suite à la déconvenue du weekend dernier face à Nîmes. De plus, le coach est fataliste concernant son défenseur Facundo Medina courtisé par Manchester United. L’argentin pourrait partir pour 12M€ seulement six mois après son arrivée à Lens. Il devrait cependant être présent face à Marseille demain.

Medina, peut-il jouer demain ? Oui, il peut jouer à Marseille

« Je n’ai pas de doute sur leur motivation et je n’ai pas de doute non plus sur la qualité de leur effectif. Je m’attends à un match très compliqué. Avec la mobilisation qu’il y a eu, avec le président, le coach, je ne sais pas si c’est le bon moment pour les jouer, on verra bien. Mais je sais qu’il y aura des joueurs et une équipe en face de nous qui sera motivée. À nous déjà de faire notre match, ce sera le plus important. (…) On peut perdre tous les joueurs en cette période de mercato ouvert et je dirais que c’est au-dessus de moi mais je ferai avec. Medina, peut-il jouer demain ? Oui, il peut jouer à Marseille. » Franck Haise – source : Conférence de presse (19/01/2021)