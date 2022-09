OM : Francfort en colère contre les supporters marseillais !

Des débordements on eu lieu dans le stade Vélodrome entre supporters allemands et marseillais. De nombreux fumigènes on été échangés mais aussi des feux d’artifice, ce que dénoncent le gardien allemand Kevin Trapp et l’entraineur Oliver Glasner.

« Ça n’a pas sa place dans ce monde ! »

Pendant le match opposant les allemands de l’Eintracht Francfort et l’OM hier soir en Ligue des Champions, les esprits se sont chauffés entre les supporters des deux clubs. Des fumigènes et même des feux d’artifices ont été échangés. Un supporter allemand, touché au cou par l’un de ces projectiles, à dut être transporté à l’hôpital en urgence.

Une situation que déplorent Kevin Trapp, portier du club allemand ainsi que l’entraineur Oliver Glasner :

« C’est dommage que cela se soit passé ainsi, a regretté Trapp. L’ambiance dans le stade était en fait bonne pour nous, les joueurs. Ce qui ne va pas en revanche, ce sont les fusées qui volent. Pour les maîtriser, il faut des gens qui doivent s’en occuper » Source : Kevin Trapp – 13/09/2022

« Si vous commencez à lancer des pétards sur votre voisin, vous irez en prison assez rapidement. Ça n’a pas sa place dans ce monde. Quelques-uns utilisent le stade pour provoquer des débordements » Source : Oliver Glasner – 13/09/2022

Des jets de fumigènes ont lieu entre les supporters de l'OM et de Francfort !

« Nous avons honte des gens qui font le salut nazi »

Des violences dénoncées également par une association de supporters francfortois, mais surtout les saluts nazis perpetrés par certains supporters dans le parcage qui on été filmés et repérés par les autorités :

« Nous avons honte des gens qui viennent de Francfort, portent l’aigle sur la poitrine et font le salut nazi, indique un communiqué sur les réseaux sociaux. Vous n’appartenez pas à ce club, à cette ville, vous n’avez rien à voir avec nous. »

Des saluts nazis ont été aperçu dans le parcage des supporters de Frankfurt

