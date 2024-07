Les 3 infos mercato OM du jour : le message de De Zerbi, un milieu italien visé et 3 premiers gros rendez-vous fixés !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 7 juillet 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zebi, le nouveau coach de l’OM, a livré ses premiers mots sur son arrivée à Marseille au média italien Zeta de l’université Luiss Guido Carli. Il explique qu’il était fan de l’OM étant petit et qu’il va tout faire pour ramener le club haut en Europe !

Dans un entretien accordé au média italien Zeta de l’université Luiss Guido Carli, Roberto De Zerbi a expliqué l’ambition qu’il avait pour l’OM : «Je dirai aux joueurs que nous devons rendre les supporters fiers. Entraîner Marseille est unique, vous avez derrière vous un peuple. Avec sérieux et courage, je tâcherai de ramener le club haut en Europe. J’ai choisi l’OM parce qu’il me rappelle beaucoup la passion et la pression que j’ai vécues à Foggia. Le stade du Vélodrome accueille près de soixante-dix mille personnes, il fait très chaud. Cela me pousse à donner le maximum »

Le technicien italien a aussi expliqué pourquoi il a choisi Marseille : « Je pensais que je resterais sans banc pendant un an si je ne trouvais pas une offre qui me stimulait. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour diverses raisons, nous n’avons pas trouvé d’accord. Les dirigeants de Marseille, en revanche, ont été clairs dès le début. Et puis c’est un endroit qui m’a toujours fasciné, quand j’étais petit, j’admirais les grands joueurs comme Rudi Völler et Chris Waddle. Il y a des fans très chaleureux et passionnés, un peu comme moi », a-t-il d’abord expliqué.

⚽️🔴 𝗘𝗦𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗭𝗘𝗧𝗔: 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗔 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 La prima intervista dell’allenatore italiano dopo la firma con l’@OM_Officiel. Le imprese con il @OfficialBHAFC, la gestione dei talenti e la nuova sfida in Ligue 1: “Ho scelto il Marsiglia… pic.twitter.com/KFiws9wzWo — Zeta (@Zeta_Luiss) July 6, 2024



Maintenant officiellement le nouveau coach de l’OM, Roberto De Zerbi va pouvoir commencer à se consacrer au plus important : le football. La pré saison de l’OM, qui a commencé aujourd’hui, va permettre à l’entraîneur italien de mettre en place son projet de jeu, lui qui a été suivi de tout son staff personnel. Si l’OM entend partir dans un nouveau tournant, Johann Crochet, spécialiste du foot italien, a expliqué ce qui allait attendre les supporters de l’OM avec ce coach.

Quand tu vas chercher De Zerbi, tu sais à quoi tu t’attend en terme de football

« Quand tu vas chercher De Zerbi, tu ne vas pas spécialement chercher un entraîneur mais une méthodologie de travail, raconte Johann Crochet. Son staff connaît sa méthodologie par cœur, il la répète depuis des années, la récite, l’enrichit également, car ce sont des personnes qui restent toujours en alerte afin d’améliorer la qualité d’entraînement. Quand tu vas le chercher, tu sais également à quoi tu t’attends en termes de football et de qualité de jeu. »

« Ce qu’il cherche avant tout, c’est la flamme dans les yeux de ses joueurs »

Une mentalité qui découle de son ancien parcours de joueur. « De Zerbi c’est un ancien numéro 10. Il l’explique souvent, il a envie que son équipe ressemble au joueur qu’il a été. Notamment lorsqu’il a commencé à l’AC Milan ou ensuite dans des clubs moins huppés. Après, il faudra aussi voir le contrôle qu’aura De Zerbi. Tu le nommes pas non plus directeur général, mais il aime avoir un pouvoir de décision. C’est pour ça qu’il est impliqué sur le recrutement mais également la personnalité de ses joueurs. Il y en a qui peuvent partir non pas pour des questions footballistiques, mais parce qu’il ne voit pas l’étincelle dans leurs yeux. Il explique toujours, lui, que ce qu’il cherche avant tout, c’est cette passion, cette flamme qui va les emmener au quotidien vers une volonté de travail et un enthousiasme. »

L’OM prêt à tenter le pari Gaetano Castrovilli ?

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi travaillent sur la construction de l’effectif. Le technicien italien aurait dans son viseur un milieu de terrain libre de tout contrat mais qui sort d’une grosse blessure au genou.

Selon le média italien Tuttomercatoweb, Roberto De Zerbi a dans son viseur le milieu de terrain Gaetano Castrovilli qui jouait depuis cinq saisons à la Fiorentina. Le joueur de 27 ans est un milieu de terrain axial, qui est libre de tout contrat. International italien à 4 reprises, Castovilli sort d’une saison blanche ou presque avec seulement six rencontres disputées sur la fin de saison en raison d’une opération au genou qui l’a privé des terrains pendant de nombreux mois, il n’a rejoué qu’à partir du mois de mai. La Lazio Rome et le Torino sont aussi intéressés par son profil. Un pari que l’OM veut tenter ?

🇮🇹 Gaetano Castrovilli es agente libre tras dejar la Fiorentina. Interés del OM de De Zerbi pero también de Lazio y Torino. [TMW] pic.twitter.com/NOMqNeoW42 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) July 6, 2024

Roberto De Zerbi n’est pas encore officiellement l’entraîneur de l’OM. La signature du coach italien pourrait être officialisé prochainement. Des derniers détails sont encore en discussion mais il ne fait aucun doute que l’ancien technicien de Brighton sera le prochain coach de l’Olympique de Marseille.

Andrea Colpani visé par l’OM ?

Ce dernier semble d’ailleurs déjà travaillé sur les contours de sa future équipe avec les dirigeants marseillais. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM serait fortement intéressé par le milieu offensif italien, Andrea Colpani (25 ans).

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives lors de la saison 2023/2024 le longiligne joueur de Monza est valorisé entre 18 et 20 millions d’euros. Les négociations n’auraient pas encore débuté mais l’intérêt est fort du côté de Marseille.

3 premiers matches amicaux de l’ère De Zerbi

L’OM a repris ce jeudi 4 juillet le chemin de l’entrainement pour faire les tests physiques. Le nouvel entraineur Roberto De Zerbi va prendre en main le groupe ce lundi, cinq matches amicaux sont prévus lors de cette présaison, on en connait trois !

En effet, les 3 premiers matches amicaux sont prévus face à Nîmes, Toulon et Augsbourg. Voici le programme :

Dimanche 21 juillet à 18h : OM – Nîmes (centre RLD) en direct sur Twitch et sur OM.fr

Mercredi 24 juillet à 18h : OM – SC Toulon (centre RLD) en direct sur Twitch et sur OM.fr

Samedi 10 août à 17h : FC Augsburg – OM (WWK Arena)

En effet, l’a préparation de l’OM commence demain. Cinq matchs amicaux sont prévus. La Provence livre plusieurs détails, « les deux premières rencontres ont déjà été fixées, contre Nîmes (National) le 21 juillet et Toulon (National 2) le 24 juillet, à La Commanderie (en direct sur la chaîne Twitch du club). Dans la foulée, une troisième opposition est prévue toujours au centre d’entraînement marseillais, avant deux joutes à l’étranger, début août. Les dates et les adversaires ne sont pas encore connus. » A noter qu’il n’y aura pas de match au Stade Vélodrome, réquisitionné pour les Jeux olympiques.

Concernant l’effectif, il y a déjà eu plusieurs départs. Vitinha ne reviendra pas de son prêt, Correa, Onana et Gueye sont partis tout comme Ndiaye qui vient d’être transféré à Everton. Brassier qui devrait rapidement être officialisé sera lui présent, alors que les internationaux Clauss, Murillo mais aussi la recrue Koné arriveront plus tard. La Provence rajoute que plusieurs jeunes du centre de formation seront aussi présents. « Gaël Lafont, Yanis Sellami, Darryl Bakola, Enzo Sternal et Keyliane Abdallah mais aussi Raimane Daou et Roggerio Nyakossi ainsi que la recrue Alexi Koum seront présents demain. »

5 vainqueurs de la Gambardella avec le groupe