De Zerbi vise 2 argentins, une grosse polémique, et un espoir danois… Les infos mercato OM de la semaine !

Retrouvez ci-dessous le récap des infos mercato de la semaine concernant l’Olympique de Marseille.

Résumé de l’article :

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait s’accélérer dans les prochains jours à l’approche de la reprise de l’entraînement. De nombreuses pistes sont évoquées dans les médias. Le nom d’un jeune argentin pourrait figurer dans la short list de De Zerbi !

Dans quelques jours les olympiens reprendront le chemin de l’entraînement. Ils feront ainsi connaissance avec leur nouveau coach Roberto de Zerbi. Ce dernier travaille activement sur le mercato depuis plusieurs semaines déjà avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. L’effectif devrait être renouvelé en profondeur. On attend du côté de Marseille une dizaine de recrues cet été et au moins autant de départs. L’OM a déjà finalisé le transfert du milieu de terrain international Canadien Ismaël Koné (22 ans, Watford). Le défenseur central de Brest Lilian Brassier (24 ans) devrait être la seconde recrue olympienne.

D’après les informations du journaliste Italien Gianluca Di Marzio, l’OM aimerait recruter Valentín Carboni (19 ans). Le jeune milieu offensif qui appartient à l’Inter dispute actuellement la Copa America avec l’Argentine. Ce dernier était prêté à Monza l’an passé avec qui il a disputé 31 matchs de série (2 buts). Il peut évoluer au poste de meneur de jeu, ou un peu plus haut comme second attaquant. La côte du joueur est estimée à 15 Millions d’euros par le site Transfermarkt.

L’OM est proche de faire signer l’ancien niçois Youcef Atal à son poste. Même si cela semble déplaire à certaines hautes sphères, un accord de principe aurait été trouvé…

Selon FootMercato et son journaliste Santi Aouna, « accord de principe trouvé entre Youcef Atal et l’OM. Contrat jusqu’en juin 2025 plus une année en option. Mais avant de pouvoir signer, certains détails doivent être réglés… En attendant, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’Algérie. Certains clubs poussent toujours en coulisses pour le signer… » A suivre…

Selon RMC le dossier est bien engagé. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille. Il reste encore des détails à régler mais les discussions vont dans le bon sens. » Une arrivée qui pourrait confirmer le départ annoncé de Jonathan Clauss à un an de la fin de son contrat.

Malgré l’intérêt de l’OM pour Youssef atal. Selon le quotidien La Provence, le transfert n’ai pas vu d’un bon œil par les « voix influentes ». Toujours d’après la Provence les personnes importantes se seraient fait entendre auprès de l’Olympique de Marseille afin d’empêcher ce transfert. La raison principale, le joueur a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale concernant le conflit entre le Hamas et Israël. Il a été condamné en début d’année par le tribunal correctionnel de Nice à 8 mois de prison avec sursis et 45000€ d’amende.

Les dirigeants de l’OM s’activent pour trouver un nouveau gardien pour remplacer Pau Lopez qui devrait repartir en Italie. Alors que le nom d’Illan Meslier est évoqué, une nouvelle piste est évoquée par la Provence.

En effet selon le quotidien local, l’international espoir danois Filip Jorgensen (22 ans) serait dans le viseur de l’OM. Le dernier rempart de Villarreal, qui partage les mêmes représentants que Pau Lopez et suscite l’intérêt de plusieurs écuries prestigieuses outre-Manche, vient pourtant de prolonger son contrat jusqu’en juin 2029 en faveur du « Sous-marin jaune ». Si sa clause de départ est fixée à 45 millions d’euros, ce dernier pourrait être transféré pour une somme bien inférieure.



Pau Lopez pourrait quitter l’OM cet été. Plusieurs clubs italiens sont intéressés par son profil même si le salaire actuel du portier espagnol est un obstacle. Cependant, les dirigeants ont activité des pistes et le nom qui revient avec insistance est celui d’Illan Meslier qui évolue à Leeds en deuxième division anglaise. RMC précise qu’Illan Meslier « ne serait pas contre poser ses valises dans le sud de la France et retrouver une terre déjà foulée par l’un de ses anciens entraineurs, Marcelo Bielsa. » Meslier est un grand gardien en taille avec un bon jeu au pied, donc De Zerbi compatible.

Ces derniers jours, un départ de Paul Lopez semble se profiler. Le Genoa fait notamment partie des clubs intéressés par le portier olympien. Les dirigeants marseillais travaillent déjà sur son successeur. Selon les informations de Footmercato, l’OM vise le jeune portier de Leeds, Ilan Meslier (24 ans). Le gardien français évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des playoffs face à Southampton.

Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. À savoir à quel prix les dirigeants anglais seront disposés à le laisser filer.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère d’heure en heure. Le journaliste Italien Fabrizio Romano vient de révéler une nouvelle cible du club marseillais.

Les joueurs de l’OM vont reprendre l’entraînement pour préparer la prochaine saison. L’effectif olympien va être renouvelé en profondeur pour satisfaire les besoin du nouveau coach Roberto De Zerbi. Le club marseillais a déjà enregistré officiellement deux recrues : Lilian Brassier et Ismaël Koné. Du côté des départ Iliman Ndiaye a rejoint Everton.

D’après le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, l’OM a formulé une offre pour le milieu de terrain de Boca, Ezequiel Fernández (21 ans). Les dirigeant olympiens n’ont a toujours pas de réponse de Boca qui a déjà refusé les approches de Porto cet été.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent formal bid to Boca Juniors for midfielder Equi Fernández.

There’s still no answer from Boca as they already had turned down approaches from Porto earlier this summer.

21 year old midfielder, keen on the move. pic.twitter.com/VRqccAaKn6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024