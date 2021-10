Les Anglais ne lâchent pas Kamara et Caleta-Car pour le mercato… Harit est à fond avant la reprise ! Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Au programme ce mardi : Les Anglais ne lâchent pas Kamara et Caleta-Car… Harit est à fond avant la reprise.

OM Mercato: Un club anglais le lâche pas Caleta-Car ?

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Duje Caleta-Car est finalement resté à l’OM. Une déception pour les dirigeants qui souhaitaient absolument vendre le Croate. Alors que Wolverhampton était intéressé, le club anglais pourrait revenir à la charge cet hiver…

L’été dernier, Caleta-Car a refusé de quitter l‘Olympique de Marseille et de rejoindre Wolverhampton. D’après La Provence, la compagne de Caleta Car n’était pas emballée par cette possibilité. Les agents du joueur ont fait savoir aux dirigeants anglais que leur poulain ne voulait pas s’engager en leur faveur. Wolverhampton a donc abandonné la piste. »

Mais selon Fichajes.net, les Wolves comptent revenir à la charge dès cet hiver. Une possibilité qui semble compliquée, sachant que le Croate a déjà refusé de rejoindre l’écurie anglaise… à moins que ce dernier change d’avis au grand bonheur de Pablo Longoria.

Sampaoli n’aime pas son profil– Germain

« Caleta-Car a sa place dans les boulets. Son retour était inattendu. Dimanche, je me suis pris une claque quand j’ai vu la compo à Lille. J’avais du mal à comprendre la tactique de Sampaoli. Pour Caleta-Car, ça a été une surprise, je ne comprends pas la gestion. Peut-être qu’il avait fait une bonne semaine d’entraînements. Peut-être que l’OM le met en vitrine pour pouvoir le vendre l’hiver prochain. Je commence d’ailleurs à croire à cette hypothèse. C’est la seule qui est plausible. Car il tire la tronche, il n’est pas heureux, il n’est pas impliqué. Il a mal vécu le mercato estival. En plus, Sampaoli n’aime pas son profil, car il est lent, il est long dans la relance. Et là, d’un coup, Sampaoli met Caleta-Car sur un match très important à Lille. Cette défaite plombe la trêve internationale… Quitte à faire tourner l’effectif, pourquoi ne pas mettre Alvaro, qui avait été bon contre Galatasaray ? Caleta-Car, c’est un mystère. Et le fait que Sampaoli l’a sorti rapidement, c’était un terrible aveu d’échec… » Florent Germain— Source: FCM (04/10/21)

L’ancien joueur de l‘OM, Eric Di Meco se serait bien débarrassé du défenseur central au dernier mercato estival :

Je l’aurais amené volontiers dans son club en Angleterre – Eric Di Meco

« Sur le cas Caleta-Car, le problème, c’est que ce n’est pas à nous qu’il faut poser la question parce que si on n’y a pas pensé c’est parce que d’après moi le club voulait le vendre on le sait et je pense que le fait qu’il ne parte pas ça a agacé particulièrement les dirigeants. Et, en plus, il ne faisait plus partie des plans. Il y a quand même deux défenseurs centraux qui sont arrivés, plus deux qui restent. Donc, d’après moi, si on n’y a pas pensé c’est parce que je me demande même si eux y pensent encore quoi. Mais surtout, on sait ce que c’est : un suspendu, une blessure dans l’axe. On en a besoin. Il joue. Il flambe. Parce que là, en plus, ce système à trois défenseurs avec ce dispositif-là, lui convient particulièrement. Lui il est embêté quand il est face à un mec qui va vite en un contre un avec deux centraux… mais là dans l’axe derrière c’est solide quoi, il n’y a pas beaucoup d’espaces. En plus avec deux milieux de terrain défensifs. Donc, ça peut lui convenir et peut-être qu’un jour il va rentrer et il sortira plus. Et oui il a des qualités quand même. Il est international croate, il a été demandé par des clubs… même si moi, je l’ai dit, je l’aurais amené volontiers dans son club en Angleterre pour ne pas qu’il se perde à l’aéroport. Ouais, pour moi, il a fait son temps. Mais, là où Jean-Charles a raison, c’est que dans ce métier ça va vite et il peut vite rendre des services. » Eric Di Meco – Source : FCM (13/09/2021)

Mercato OM: Un nouveau club anglais entre dans la danse pour Kamara ?

Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’été prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM. L’occasion pour d’autres clubs, de récupérer un top joueur jeune sans payer d’indemnité de transfert. Cette fois, c’est une équipe anglaise qui serait intéressée par le natif de Marseille…

Courtisé par de nombreux clubs européens lors du mercato estival, tels Chelsea ou encore le Napoli, Bouba Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif de l’OM n’a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié aux Olympiens jusqu’en juin prochain. En cas de départ l’été prochain, celui-ci se ferait donc gratuitement. Un manque à gagner certain pour le club.

Et selon les informations du site espagnol Fichajes.net, cette éventualité pourrait peut-être voir le jour. En effet, Arsenal aurait coché son nom, afin de d’améliorer son effectif pour la saison prochaine.

A voir maintenant s le projet des Gunners peut intéresser le Marseillais, sachant qu’Arsenal est pour l’instant mal parti pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, même si la saison est encore longue. En espérant que Kamara prolonge, afin que l’OM renfloue un peu ses caisses…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

L’@OM_Officiel n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021

Invité de notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, Gaël Biraud, rédacteur en chef des sports à La Marseillaise, a insisté sur l’importance du collectif marseillais, lorsque qu’un cadre venait a manquer une rencontre :

Il faut que le collectif passe un cap– Biraud

« On avait aussi dit que Guendouzi avait manqué face à Angers, et cette fois contre Lens il a été moyen, du coup on ressort de la rengaine. Alors oui Kamara est un élément indispensable de l’effectif cette saison, c’est une certitude. Surtout au milieu de terrain, où je le trouve plus précieux qu’en défense centrale. Alors oui il a manqué, mais comme dit Sampaoli il faut dépasser ces individualités, et que le collectif passe ce cap. » Gaël Biraud— Source: FCM (27/09/21)

OM: Amine Harit à bloc avant la reprise !

Arrivé à la fin mercato en provenance de Schalke 04, Amine Harit a déjà dévoilé son talent en réalisant de belles performances. Mais lors de ces derniers matchs, il est moins bon en forçant régulièrement le dribble. Pendant cette trêve où il n’est pas appelé avec le Maroc, il semble se préparer le mieux possible…

Depuis son arrivée à l‘Olympique de Marseille, Amine Harit a déjà délivré une passe décisive et marqué un but. Mais depuis quelques matchs, lors de ses entrées, il décrit avec des excès de gestes techniques ratés. Absent de la sélection nationale, il se prépare pour la reprise avec l’OM, en faisait des entraînements personnalisés sur la plage…

Séance sur le sable pour Harit, cet après-midi : via Instagram : ed_choppo#TeamOM pic.twitter.com/LOHXzVdVoc — Fanatic0M (@Fanatic0M) October 11, 2021

Harit doit varier son jeu — Filhol

« Il force un peu, il a des qualités de dribbles intéressantes. Je pense qu’il doit varier son jeu, même si apparement c’est les consignes de Jorge Sampaoli de provoquer et de créer du déséquilibre par ses dribbles. Faut pas qu’il joue contre nature mais il doit quand même un peu varier ou améliorer sa qualité de dribble. Parce que quand il rentre et qu’il perd un ballon, c’est toute l’équipe qui doit courir pour le récupérer en cours de match. . » Nicolas Filhol— Source: Débat Faq (08/10/21)

C’est un honneur de revêtir ce maillot – Amine Harit

« Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. On s’est écrit il y a un jour ou deux (avec Rongier). Il m’a demandé si vraiment j’allais venir ici. Je ne lui ai pas vraiment dit oui, mais j’ai essayé de faire passer le mot sans trop lui en dire non plus. Mais on s’est écrit un peu et il m’a demandé comment je l’avais ressenti. Je lui ai dit qu’il l’avait ressenti avant moi, donc je n’avais pas besoin de lui décrire. Je suis un joueur de percussion, un joueur qui aime bien le 1 contre 1, qui aime bien prendre des risques dans les 30 derniers mètres, quelques fois même dans ma partie de terrain. Un joueur qui cherche toujours à créer des espaces, à faire jouer les autres et à être décisif. C’est une équipe qui tourne très bien. Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions. Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer. La concurrence, elle est dans tous les clubs. À moi de faire ce qu’il faut et prendre les minutes qu’on va me donner. (…) C’est une grosse équipe avec énormément de joueurs de talent, des jeunes joueurs, surtout des joueurs insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueur comme ça, c’est un réel plaisir. J’ai hâte d’être sur le terrain déjà. Les supporters marseillais, c’est quelque chose de spécial. On sait comment ils sont, la ferveur qu’ils peuvent transmettre. Très hâte de les retrouver à l’Orange Vélodrome et ils ne seront pas déçus. » Amine Harit – Source : OM.fr (02/09/2021)