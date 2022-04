Les arguments pour voir l’OM terminer devant Rennes…

Dans un entretien accordé au journal La Provence, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Daniel Bravo a donné son avis sur la bonne période que traverse l’OM actuellement.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Daniel Bravo s’est exprimé dans les colonnes du quotidien La Provence dans lequel il a été interrogé sur la bonne dynamique actuelle du club phocéen.

Cet OM a du caractère – Bravo

« Depuis le début, je trouve que c’est un OM qui a du caractère. On a retrouvé le grand Payet dans une équipe dynamique et assez complète, avec une maturité qui manque à Nice, il y a plus de maîtrise et de leaders à l’OM. Je ne suis pas surpris de les voir 2e ». Daniel Bravo – Source La Provence (13/04/2022)

L’OM est plus solide que ses concurrents directs – Bravo

Dans cet entretien, Daniel Bravo s’est positionné sur sa vision de l’OM vis à vis de ses concurrents directs en déclarant qui est selon lui le plus gros concurrent de l’OM pour cette fin de saison.

Le plus gros concurrent, c’est Rennes avec une belle attaque, assez imprévisible. Ils prennent en revanche beaucoup de buts. J’ai l’impression que l’OM est plus solide. La fin de saison sera passionnante avec Rennes-OM et OM-Strasbourg à la fin » Daniel Bravo – Source La Provence (13/04/2022)

L’ancien attaquant du PSG et de l’OM donne son sentiment sur l’affrontement de dimanche opposant les deux clubs et pour lui, le club parisien abordera ce match pour le gagner et tenter de laver l’affront avec ses supporters après l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid.