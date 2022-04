Cette recrue lâche : « l’OM, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue ! »

Arrivé cet été en provenance de la Roma, Cengiz Ünder s’épanouit du côté de l’OM. Dans son édition du jour, La Provence s’est entretenu avec l’ailier turc qui se dit très heureux d’être à Marseille.

Épanouis, passionné, performant… Cengiz Ünder est en train de vivre la plus belle saison de sa carrière. Recruté cet été en provenance de la Roma, l’ailier turc est arrivé sous forme de prêt avec option d’achat quasi-automatique pour un montant de 8 millions d’euros. Pablo Longoria a vu en lui le remplaçant idéal de Florian Thauvin, parti libre l’été dernier en direction des Tigres.

Depuis son arrivée, Cengiz Ünder s’est très vite adapté au contexte marseillais et a rapidement eu la confiance de son entraîneur, Jorge Sampaoli. Cette saison, il a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues pour 12 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.

Notre objectif, c’est d’aller en finale – Cengiz Ünder

À lire aussi : Ex OM : Papin milite pour voir cet attaquant avec l’Equipe de France au Mondial 2022 !

Dans son édition du jour, La Provence a publié une interview dans laquelle Cengiz Ünder se livre sur le match à venir face au PAOK. L’ailier turc est déterminé pour emmener l’OM en demi-finale de Ligue Europa Conférence.

« Nous sommes en forme, nous sommes prêts. Cette rencontre est très importante pour nous. Elle doit nous amener en demi-finale. Notre objectif, c’est d’aller en finale. Nous allons tout faire pour, je me sens bien. Les matchs se succèdent ces derniers temps, j’ai parfois mal aux jambes, mais physiquement, je suis d’attaque. » Cengiz Ünder – Source : La Provence (13/04/2022)

Voir ce drapeau turc à Marseille, c’était une émotion particulière – Cengiz Ünder

À lire aussi : OM : Pire et meilleur coach, Nasri est cash !

Dans la suite de l’interview, Cengiz Ünder est interrogé sur sa forme actuelle, sur ce que Marseille lui a apporté depuis son arrivée. Le Turc se dit être épanoui et reconnaît réaliser la plus belle saison de sa carrière. Il est toujours aussi surpris par la ferveur présente en cité phocéenne. Il a aussi été très marqué par le tifo réalisé à son effigie dans le Virage Sud après son but victorieux à Bordeaux en janvier dernier.

« Je suis passé par la Roma. Mais ce n’est quand même pas comme à l’OM. Ici, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j’entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football. (…) Je pense que je suis en train de réaliser la plus belle saison de ma carrière footballistique. J’espère que ça va continuer. J’ai l’impression que mes performances s’améliorent match après match. J’ai envie de marquer et de délivrer de bonnes passes à mes partenaires à chaque rencontre. Je suis très content. (…) C’est l’un des événements les plus marquants et les plus exceptionnels que j’ai vécus. Voir ce drapeau turc à Marseille, mon nom… C’était une émotion particulière de voir ce qui avait été réalisé. J’en ai eu des frissons. Il y a eu beaucoup de commentaires dans la presse turque. J’ai reçu énormément de messages. J’étais très fier pour mon pays, pour moi. J’espère qu’il y aura d’autres occasions. En voyant ça, je me sens redevable : je dois continuer à être performant. » Cengiz Ünder – Source : La Provence (13/04/2022)