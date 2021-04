Les conditions de Lafont, ça se bouscule pour Milik et Longoria fonce sur un jeune talent… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mercredi : Les conditions de Lafont, ça se bouscule pour Milik et Longoria fonce sur un jeune talent…

Mercato : Annoncé dans le viseur de l’OM son entourage pose ses conditions

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival des plus mouvementés. Annoncé dans le viseur du club marseillais, le portier du FC Nantes Alban Lafont veut rejoindre un club qui disputera la coupe d’Europe la saison prochaine.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille Alban Lafont devrait quitter Nantes cet été. L’entourage de ce dernier a fait savoir qu’il souhaitait rejoindre un club qui disputera la coupe d’Europe la saison prochaine.

LAFONT souhaite aller dans un club à dimension européennE

« Alban est lié au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2021, date d’échéance de son prêt. Il a rencontré les dirigeants du club et leur a fait savoir que, pour la suite de sa carrière, il souhaite aller dans un club à dimension européenne, disputer des échéances continentales. Mais avant toute chose, il est surtout concentré tout d’abord sur un seul et unique objectif : faire tout son possible pour assurer le maintien en Ligue 1 du FC Nantes ». Un proche d’Alban Lafont – Source : FootMercato

Mercato OM : ça se bouscule pour Milik ?

Le dossier Arek Milik est symbolique. L’attaquant polonais est le gros coup réussi par Pablo Longoria, à condition que ce dernier reste au moins une saison de plus à Marseille…

Interrogé par France Bleu Provence il y a un mois, Pablo Longoria avait répété sa position dans le dossier Milik : « Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… »

Le feuilleton Milik ne fait que commencer

Malgré le discours du président de l’OM, les médias italiens insistent depuis plusieurs semaines pour indiquer que la Juventus pourrait recruter Milik dès le mois de juin. Un « gentleman agreement » existerait même entre Longoria et l’attaquant pour un départ autour des 12M€ si l’OM n’est pas qualifié en Ligue des Champions (ce qui est déjà acquis). Selon Tuttosport, le Milan AC s’intéresse de près à la situation de l’attaquant de l’OM. TodoFichajes annonçait aussi une intérêt prononcé du FC Séville et l’Atlético Madrid. L’ancien attaquant du Napoli réclamerait un contrat de longue durée et un salaire de 4 M€ net par saison. L’été sera chaud et le feuilleton Milik ne fait que commencer…

Mercato OM : Discussions avancées avec Longoria pour l’arrivée de ce jeune talent au milieu ?

Le recrutement d’Olivier à l’Olympique de Marseille est un véritable flop. La presse turc affirme que Pablo Longoria s’est positionné pour récupérer un joueur du Benfica.

Lors des derniers mercato, l’Olympique de Marseille a perdu Maxime Lopez, fait partir Kevin Strootman en prêt et a vendu Morgan Sanson. Trois départs au milieu de terrain qui ont forcément laissé un vidé, censé être comblé par Olivier Ntcham.

Malheureusement l’ancien joueur du Celtic est un véritable flop et n’a été titularisé que trois fois pour trois sorties à la 45e minute. Plusieurs médias internationaux affirment que Pablo Longoria va le renvoyer en Ecosse sans payer l’option d’achat de 5M€.

L’OM ET BENFICA EN DISCUSSIONS AVANCÉES?

Fotomaç, un média turc, confirme cette information et nous informe que Pablo Longoria lui a déjà trouvé un remplaçant. En effet, prêté à Galatasaray par Benfica, le très prometteur Gedson Fernandes serait en discussions avancées avec le président de l’OM.

Selon les informations de Fotomaç, les deux clubs se seraient rencontrés pour discuter de ce transfert. Tout serait en bonne voie. Prêté à Tottenham la saison dernière, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif de José Mourinho. Âgé de 22 ans, il est évalué à 12,5 millions par le site Transfermarkt.