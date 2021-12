Les contraintes de l’OM pour le mercato de janvier !

Jorge Sampaoli a déjà expliqué à plusieurs reprises en conférence de presse qu’il aimerait disposer d’un groupe plus étoffé. le coach verrait d’un bon œil l’arrivée d’un ou plusieurs joueurs d’expérience. Son président, Pablo Longoria est sur la même longueur d’onde mais doit faire avec les moyens du bord…

Interrogé par l’Equipe, Longoria a confirmé qu’il ne pourrait pas recruter cet hiver sans au préalable réaliser une vente sur le mercato.

« D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. L’équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matches importants. Le leadership, la gestion de ces rendez-vous, cela vient avec le nombre de rencontres disputées au haut niveau. On a pris un virage stratégique général pour rajeunir l’effectif, l’âge moyen de l’équipe a baissé de façon spectaculaire. Mais tu ne peux pas avoir le même niveau d’exigence pour un effectif très jeune. J’en suis le premier conscient.(…) Parler de positions individuelles n’a plus de vraiment de sens. On a une stratégie très claire, un effectif de 21 joueurs polyvalents. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d’hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange. » Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)

Selon les informations de CalcioMercato, Newcastle verrait d’un bon œil l’arrivée de Duje Caleta-Car. Racheté par des propriétaires saoudiens, la force de frappe financière des Magpies est quasi sans limite sur le marché des transferts. Une nouvelle qui pourrait faire les affaires de Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille s’ils parviennent à le vendre au prix d’or. West Ham qui fait un très un bon début de saison avec une troisième place en poche, serait aussi intéressé par l’international croate.

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)