Mercato OM : Longoria fait le point sur 4 dossiers importants !

Avant la décision de la commission de discipline concernant le match arrêté Lyon – OM, le président Pablo Longoria s’est exprimé dans l’Equipe. Ce dernier a fait le point sur les contrats de Milik, Under, Guendouzi et Lopez…

Pablo Longoria tente d’expliquer le début de saison compliqué de son attaquant star. Il précise cependant que Milik sera bel et bien un joueur de l’OM à la fin de son prêt. Concernant Mattéo Guendouzi et Cengiz Under, l’option d’achat du prêt est quasiment automatique, Pau Lopez devra lui disputer 20 matches avec le club olympien (il en est à 17 toutes compétitions confondues).

A lire : OM : Un de ses coéquipiers explique pourquoi c’est plus dur pour Milik

Guendouzi et Under défensivement marseillais en cas de maintient en Ligue 1 !

« La question est plutôt : comment retrouver le vrai niveau de Milik ? Il revient d’une blessure sérieuse. Il n’a pas fait la préparation pendant l’été, à une époque où l’équipe a beaucoup travaillé. C’est moins le cas maintenant. Toutes les formations qui disputent une compétition européenne connaissent ça : l’entraîneur est plus un directeur artistique quand on joue tous les trois jours. C’est difficile, à cette période, de créer des associations individuelles entre différents joueurs. Son OA ? On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM. (…) Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques. » Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)

Robert Nazaretian était notre invité hier dans l’émission Débat Foot Marseille . Le vice président de l’Association OM, a notamment évoqué l’intégration incroyable de Mattéo Guendouzi dans à l’OM et Marseille…

« L’exemple frappant c’est Guendouzi, il est impressionnant, il a trouvé son club. Il est fait pour l’OM. » Robert Nazaretian – Source Football Club de Marseille

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Guendouzi annonce clairement la couleur pour son avenir !

Guendouzi va être étiqueté OM bientôt

« Guendouzi va être étiqueté OM bientôt. Tu sais pourquoi parfois il est un peu moins bien ? Car il donne tellement et il a tellement d’activité, il met beaucoup d’énergie. Dès que tu en as un peu moins, je connais ça car je jouais un peu dans ce rôle là. On dit qu’il est moyen, mais au final il est bon ou moyen… » Jean Charles de Bono – Source Football Club de Marseille