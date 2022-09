Les contrats de l’effectif marseillais, le montant exorbitant du Vélodrome, Clauss a dit non à Chelsea… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Le point sur les contrats de l’effectif marseillais, le prix exorbitant du Stade Vélodrome, Clauss revient sur l’interet de Chelsea et sur sa convocation en équipe de France.

OM : Les contrats de l’effectif marseillais !

C’est la trêve internationale, l’occasion de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais. Beaucoup de joueurs sont partis cet été et forcément beaucoup sont arrivés !

Libre ou en fin de prêt, les deux titulaires Kamara et Saliba ont quitté l’OM cet été. De plus Pablo Longoria a trouvé des solutions pour Mandanda, Peres, Lirola, Milik, Henrique, Strootman, Amavi, Radonjic ou encore Caleta Car. Bamba Dieng n’a filament pas trouvé de point de chute alors que Bakambu a rejoint l’Olympiakos. Dans le même temps, Blanco est arrivé en prêt pour jouer les doublures, la défense a été totalement renouvelée avec 4 recrues (Bailly, Mbemba, Gigot, Touré). Trois latéraux ont été recrutés (Clauss, Tavares, Kaboré), Veretout est venu renforcer le milieu de terrain et en attaque Luis Suarez et Alexis Sanchez mais aussi Amine Harit sont arrivés. L’effectif est totalement remodelé avec 12 arrivées et 15 départs. Voici tous les joueurs pros classés (hors jeunes recrutés pour la reserve) par année de fin de contrat…

L’effectif de l’OM et les contrats au 21 septembre 2022

En gras les habituels titulaires

En bleu les recrues

2023 Kolasinac, Harit (prêt avec OA), Tavares (prêt sec), Kaboré (prêt avec OA), Bailly (prêt avec OA), Blanco (prêt avec OA)

2024 Rongier, Payet, Sanchez (+1 en option) Gueye, Dieng, Simon

2025 Mbemba , Gigot, Veretout, Clauss , Under, Guendouzi

2026 Balerdi, Gerson, Lopez

2027 Suarez, Touré

OM : Le montant exorbitant en cas de vente du stade Vélodrome !

Dans les colonnes de la Provence, le maire de Marseille Benoit Bayan a déclaré que le loyer de l’Orange Vélodrome allait augmenter dans les prochaines semaines.

Voilà une nouvelle dont le président marseillais Pablo Longoria se serait bien passé. En quête de liquidités après un mercato estival gargantuesque, le dirigeant marseillais va devoir refaire les comptes puisque une donnée importante vient de changer. Dans les colonnes de la Provence, Benoit Payan le maire de la ville que le loyer du Stade Vélodrome avec le club olympien pour la saison 2022/2023 allait être réévaluée. Le montant fixé pour occuper l’enceinte du Boulevard Michelet va donc passer de 5 à 6,5 millions d’euros. La qualification des joueurs de l’OM pour la Ligue des Champions la saison dernière a permis à la ville de négocier cette hausse. Un part variable de 9 millions d’euros a également été ajoutée au contrat. Les discussions ont été menées directement entre Benoit Payan et Pablo Longoria qui a été pressé par le propriétaire Américain de l’OM, Frank McCourt de trouver 20 millions pour équilibrer les comptes. Le maire de la ville a aussi évoqué une éventuelle vente du stade au club tout en précisant qu’une telle opération n’est pas d’actualité.

Il faudrait mettre un milliard d’euros pour l’opération

« « Il faudrait mettre un milliard d’euros pour l’opération. L’OM ne les a pas. Si un jour il les a, on verra » Benoit Payan – Source : La Provence (22/09/2022)

🔴 la Ville de Marseille obtient de l’OM un loyer revu à la hausse pour le Vélodrome. Le montant fixe va passer de 5 à 6,5 millions d’euros cette saison, avec une part variable de 9 millions d’euros. #TeamOM | (@laprovence) pic.twitter.com/Gz0OP89i1l — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 22, 2022

Chelsea, l’équipe de France … Jonathan Clauss se livre sans détour

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Jonathan Clauss explique pouyrquoi il n’a pas rejoint les Blues cet été. Il revient aussi sur son ascension en Équipe de France et sur la possibilité de jouer la Coupe du Monde 2022.

Cet été, l’OM a réalisé un gros coup sur le marché des transferts en recrutant Jonathan Clauss. Auteur d’une très bonne saison avec le RC Lens, le défenseur de 29 a donné sa préférence à Marseille alors que plusieurs grosses écuries européennes avaient manifesté leurs intérêt. C’est notamment le cas de Chelsea qui a tenté de convaincre Clauss de rallier Londres. Les Blues étaient prêts à offrir 12 millions pour s’attacher les services du joueur. Interrogé par Infosport +, l’ancien lensois a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre l’OM plutôt que Chelsea. Il est aussi revenu sur sa convocation en équipe de France pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations. S’il n’a pas eu énormément de temps de jeu lors des deux derniers rassemblements, le latéral de l’OM devrait débuter le match contre l’Autriche ce jeudi. Il explique vouloir continuer sa progression en bleu et se laisse le droit de rêver à sa première Coupe du Monde en novembre prochain.

« Je ne voulais pas signer à Chelsea pour me dire que j’ai signer à Chelsea. C’était avant tout dans une continuité de temps de jeu et de découverte de la Ligue des Champions. Marseille a coché toutes les cases que je recherchais. (…) C’est une fierté. Il y a de la continuité, c’est le troisième rassemblement consécutif auquel je participe, c’est ça qui est important. Je n’ai jamais participé à une compétition de ce niveau. Je ne peux pas m’attendre à quelque chose, c’est impossible. C’est tout nouveau. » Jonathan Clauss – Source : Infosport + (22/09/2022)

🗣 « C’est tout nouveau » Jonathan Clauss pourrait vivre sa première Coupe du Monde en novembre prochain#EDF #WorldCup2022 pic.twitter.com/YhmRFpIiuY — INFOSPORT+ (@infosportplus) September 21, 2022

« Clauss ? Déjà un taulier de l’équipe »

» Je ne pensais pas qu’il était de cette dimension là, mais celui qui me bluffe le plus, c’est Jonathan Clauss. Lorsqu’il a été appelé par Deschamps en équipe de France, je me suis dit que c’était un cadeau pour sa belle saison avec Lens. Aujourd’hui, s’il continue comme ça, il sera le titulaire à la Coupe du Monde. Le système de Tudor lui convient bien. C’est un très bon joueur, il se montre décisif. C’est un impact player, un des tauliers de cette équipe. On aurait pu imaginer que passer de Lens à Marseille, ça allait être un peu compliqué pour lui mais il s’est très bien adapté au contexte marseillais. » Stéphane Guy – Source : After Foot (29/08/2022)