Les dates du (second) mercato français calées sur la Premier League ?

Le mercato est en stand by en France. La seconde partie de ce dernier reprendra en août et pourrait se caler sur les dates de la Premier League pour se terminer début Octobre…

Vu que le championnat de France n’a pas repris, la Ligue avait décidé de lancer un mercato franco-français au mois de juin. Mais la FIFA a envoyé un courrier à la Ligue au sujet du marché estival 2020. La Fédération internationale a fait savoir qu’elle n’autorisait pas que la période des transferts puisse être supérieure à 12 semaines pour les transferts nationaux. Le mercato français s’est donc refermé le 9 juillet et ne pourra ré-ouvrir qu’au mois d’août…

Les négociations entre les clubs peuvent continuer, il ne pourra cependant pas y avoir d’homologation de contrat avant le 10 août. La France pourrait alors se caler sur la Premier League. En effet, le marché anglais s’ouvrira du 27 juillet pour une période de 10 semaines. La clôture de ce dernier est donc prévu le 5 octobre, la France devrait en faire de même et ainsi entré dans les clous des 12 semaines maximum. De plus, la date limite d’enregistrement des joueurs pour les compétitions européennes pour la saison 2020-2021 a d’ailleurs été fixée le lendemain, soit le 6 octobre.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window

The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October

Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC

— Premier League (@premierleague) July 15, 2020