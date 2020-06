Les dernières infos sur M’Baye Niang, un joueur de l’Atletico Madrid pisté, Maxime Lopez fait une déclaration forte sur son avenir… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine OM. Ce dimanche au menu : les dernière infos sur M’Baye Niang, un joueur de l’Atletico Madrid pisté et la déclaration forte de Maxime Lopez !

Mercato OM : Les dernière infos sur le dossier Mbaye Niang

Dans un podcast consacré à l’actualité de l’Olympique de Marseille, l’équipe de l’After sur RMC est revenu sur le probable transfert de M’Baye Niang. Selon le correspondant à Marseille, Florent Germain, le club aurait discuté avec le joueur et ne pourrait pas aller au delà de 18 millions d’euros.

Le feuilleton M’Baye Niang continue en ce début de mercato franco-français ! L’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait pisté par les dirigeants marseillais et son profil aurait été validé par André Villas-Boas.

on me dit qu’on a dit à Niang qu’il devait être patienT

Dans un podcast consacré à l’actu de l’OM sur RMC, Florent Germain, correspondant à Marseille, a confirmé l’intérêt du club pour le joueur. Selon sa source, le joueur aurait été prévenu que le dossier allait être long…

« Il n’y a pas de négociations entre dirigeants. Par contre le joueur a parlé avec ses dirigeants. Ses relations seraient très compliquées avec Julien Stephan. En fin de saison, il s’est entretenu avec la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aurait annoncé son envie de départ et le club serait prêt à la vendre pour une somme acceptable. Du côté de Marseille on me dit qu’on a dit à Niang qu’il devait être patient. Qu’il y a une situation financière, des échéances importantes, le fair-play financier… Il faudra passer ces étapes-là avant une offre. On imagine que si ça doit se faire, l’OM n’ira pas plus loin que 15 à 18 millions d’euros et ce serait un paiement échelonné quoi qu’il arrive »

Florent Germain – Source : RMC

Mercato OM: Un joueur de l’Atletico Madrid ciblé ?

Bouna Sarr serait dans les petits papiers de l’Atletico Madrid. Et selon un média espagnol, l’OM aimerait attirer un latéral du club espagnol….

En effet, selon le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético de Madrid cherche un latéral droit et a coché le nom du joueur marseillais. En effet, Santiago Arias latéral droit colombien ne serait plus désiré dans la capitale espagnol selon Don Balon. Toujours d’après le média espagnol, l’OM serait chaud pour récupérer le joueur et aurait même déjà fait une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.

Mercato OM: Maxime Lopez fait une déclaration forte sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2021, Maxime Lopez a réalisé une saison moyenne. Ce dernier s’est exprimé sur son avenir, et a mis un petit coup de pression à la direction olympienne…

Le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille arrive en fin de contrat en 2021. Tout comme les autres joueurs qui arrivent en fin de contrat l’année prochaine, Maxime Lopez n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. En live sur Twitch avec le streamer Warkik, il a déclaré vouloir rester à l’OM la saison prochaine, et souhaite jouer la Ligue des Champions avec son club formateur :

Je n’ai aucun signe de la direction– Lopez

« Il me reste un an de contrat, pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J’ai tout ici. La Ligue des Champions va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J’espère qu’on ne prendra pas un groupe de fou. » Maxime Lopez— Source: RMC Sport