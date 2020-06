Ligue 1 : Les têtes d’affiche de Mediapro et sa chaîne Téléfoot dévoilées (dont 2 anciens joueurs de l’OM?)

Nouvelle chaîné ne veut pas forcément dire nouvelles têtes. Mediapro, détenteur de la majorité des droits de la Ligue 1 pour les prochaines saisons, a recruté consultants et journalistes dans les chaines déjà présentes…

Mediapro va lancer sa chaîne Téléfoot en partenariat avec TF1. Le duo Bixente Lizarazu – Grégoire Margotton, habitué à l’équipe de France, commentera 20 affiches de Ligue 1. L’Equipe dévoile une bonne partie du reste du casting…

Des journalistes de Canal, beIN, l’Equipe et RMC

En effet, selon L’Equipe, Jean-Michel Roussier, le responsable éditorial et Julien Bergeaud, le directeur général de la chaîne, ont bien avancé leur recrutement. Concernant les journaliste, Marina Lorenzo (Canal +), Pierre Nigay (L’Équipe) mais aussi Julien Momont et Saber Desfarges (RMC) vont débarquer sur le nouveau média. De plus, Anne-Laure Bonnet et Thibault Le Rol (beIN Sports) seront aussi de l’aventure. Concernant les comentaires, Smaïl Bouabdellah et Julien Brun beIN Sports), tout comme Éric Huet et Luigi Colange (RMC) ont accepté l’offre.

Sauzée et Cheyrou chez Mediapro ?

Enfin côté consultant, les anciens joueurs de l’OM, Franck Sauzée (Canal+) aurait dit oui, Benoît Cheyroux (RMC Sport) serait en négociations. Des joueurs à la retraite comme Mathieu Bodmer, Florent Balmont et Benjamin Nivet auraient donné leur accord. Fabrice Abriel, Mickaël Ciani et Jérémie Bréchet sont aussi cité par le quotidien sportif…