Les doutes de Lucien Favre avant de recevoir l’OM !

L’entraineur de L’OGC Nice était présent en conférence de presse à 48h du match face à l’OM en Ligue 1. Il a notamment évoqué la situation du club marseillais…

L’Olympique de Marseille se déplacera à Nice ce dimanche (coup d’envoie à 15h). L’entraineur du club niçois Lucien Face était présent en conférence de presse ce vendredi après midi pour évoquer cette rencontre. Il a évoqué les changements au sein du club marseillais :

Marseille a changé son système– Favre

« Marseille a changé son système. Ils jouent avec deux latéraux ou deux pistons comme on dit aujourd’hui qui sont très performants et qui vont très vite. Ils ont changé leur équipe, en quelque sorte. Mais ils ont toujours la base de la saison passée et ils ont déjà fait quelques transferts significatifs. Je ne sais pas si l’OM a plus de stabilité que Nice. Ils sont dangereux, c’est vrai. Ils percutent beaucoup, ils ont une bonne équipe, des milieux de qualité. Ils ont de la puissance devant. » Lucien Favre— Source: L’équipe (26/08/22)

Lucien Favre fait le point sur le mercato

Alors que plusieurs rumeurs évoqué des tensions en interne du coté de Nice, notamment entre Lucien Favre et Iain Moody, l’entraineur Suisse a tenu a clarifier la situation. Il a expliqué ce mercredi en conférence de presse que la réalité économique du marché était parfois difficile à accepter mais que le mercato de son équipe n’était pas terminé.

« Le mercato c’est très, très dur. Ça dure jusqu’à fin août. Je connais ça. Je n’ai pas de problèmes avec ça. Mes attentes ? C’est difficile à exprimer maintenant. C’était programmé, il y a plusieurs joueurs qui devraient venir. Mais je répète, je comprends, ce n’est pas facile. Il y a d’autres clubs sur certains joueurs, parfois des plus grands clubs que nous, c’est très difficile de rivaliser.” Lucien Favre – Source : Conférence de presse (24/08/2022)