Mercato OM : Bakambu dans le viseur du Celta Vigo, Riolo s’insurge contre l’implication de Campos (PSG)

Dans l’After Foot ce jeudi, Daniel Riolo est revenu sur l’implication de Luis Campos dans un éventuel transfert de Cédric Bakambu au Celta Vigo. Il ne comprend pas que le directeur sportif du Paris-Saint-Germain s’occupe des intérêts d’un autre club.

Alors que Cédrik Bakambu est annoncé avec insistance du coté du Celta Vigo en Espagne, le directeur sportif du PSG aiderait le club Espagnol à recruter l’international Congolais. Invité à réagir dans l’After Foot ce jeudi, Daniel Riolo estime que Luis Camps ne devrait pas conseiller d’autres équipes que le Paris-Saint-Germain. Il ne comprend pas que le directeur sportif du club de la capitale s’occupe des intérêts d’un autre club. Selon lui, Luis Campos devrait s’occuper exclusivement de son club et ne devrait pas interférer dans le transfert d’un joueur d’une équipe rivale.

» Ce n’est pas normal. Tu ne peux pas travailler pour plusieurs clubs. Il est directeur sportif du Paris-Saint-Germain et conseiller du président. Il s’occupe de l’équipe, il travaille avec (Christophe) Galtier. Il n’a pas à travailler pour un autre club. En ce moment il traite avec (Pablo) Longoria sur Bakambu, il est dans la négociation, c’est évident. Ce n’est pas parce que d’autres le font que c’est la chose à faire. C’est comme ce que fait Jorge Mendes à Wolverhampton, on a le droit de ne pas trouver ça normal. Il ramène tous ses joueurs portugais dans un même club, je trouve ça lamentable. D’un point de vue éthique, ce n’est pas juste. S’il travaille au Celta Vigo et que Paris veut le faire venir, il doit lâcher son poste en Espagne. On parle de révolutions au PSG, mais le directeur sportif se permet de conseiller des clubs un peu partout. Le PSG doit lui dire de bosser à 100 % avec eux et de ne pas s’occuper du transfert d’un joueur, et encore moins d’un joueur de l’Olympique de Marseille. » Daniel Riolo – Source : After Foot (25/08/2022)

Kévin Diaz s’oppose à Riolo sur l’implication de Campos

Si Daniel Riolo s’est fermement opposé à l’implication de Luis Campos dans le transfert de Cédric Bakambu au Celta Vigo, Kévin Diaz prend la défense du directeur sportif du PSG. Il estime que Campos n’a fait que conseillé un joueur pour un autre club et que c’est devenu courant dans le football moderne.

« Il a seulement conseillé un joueur à un club. Il travaille aussi pour le Celta Vigo. Il leur a simplement recommandé un joueur. Julien Fournier travaillait pour l’OGC Nice et pour Lausanne en même temps. C’est le même groupe mais c’est quand même deux clubs différents. C’est la même chose pour Campos. Il travaille d’abord pour le Celta Vigo. Je ne pense pas que cela soit un problème. C’est quelque chose qui se fait aujourd’hui dans le monde du football. On voit dans avec le groupe Red Bull, avec le groupe de Manchester City, c’est courant. Le PSG et le Celta Vigo n’ont pas le même standing. Ils ne travaillent pas pour deux équipes rivales. Camps connaît énormément de joueurs, ce n’est pas étonnant que certains clubs l’appellent pour lui demander des conseils. Il est à 90% avec le PSG mais si un autre club l’appelle pour donner un coup de main, je ne vois pas le problème. » Kévin Diaz – Source : After Foot (25/08/2022)