Les explication de Di Meco sur le votes en faveur de Labrune !

L’ancien président de l’OM, Vincent Labrune est officiellement réélu président de la LFP pour 4ans, des choix de dirigeants que ne comprend pas Eric Di Meco.

Après la réélection de Vincent Labrune au poste de président de la LFP, l’ancien joueur de l’OM, Éric Di Meco a pu s’exprimer sur ce vote sur le plateau de Moscato Show. « Je vais essayer d’apporter une explication qui me semble la plus rationnelle. Les clubs après le Covid ont pensé mourir, disparaître donc le contrat CVC leur a permis de rester vivants. La deuxième lame c’est on survit mais il va falloir serrer la ceinture au risque de s’étouffer et disparaître. Mais un mec à qui tu sauves la vie, derrière tu lui dis par contre tu dois vivre chichement. D’après moi c’est la seule explication rationnelle à cette histoire parce que je ne peux pas croire que Vincent Labrune tienne les dirigeants de club par les roubignols. Des clubs comme Montpellier filait des salaires astronomiques pour des salaires de Ligue 1 et de Montpellier, à un moment donné quand arrive le Covid les mecs sont à l’agonie et on leur sauve la vie. Celui qui t’a sauvé la vie il te dit derrière par contre je vais t’amputer. A part le PSG, peut-être Marseille parce que l’actionnaire met des sous et Monaco. Tous les autres ont des masses salariales astronomiques qui tenait que par des droites télés importantes. Covis arrive tu te noies, le mec il te sauve mais il t’ampute et beh tu prends. »

🇫🇷 Et le nouveau président de la Ligue est… Vincent Labrune ! 🗣 Eric Di Meco : « La seule explication que je vois, c’est que Labrune a ‘sauvé’ des clubs pendant le Covid avec le deal CVC, et qu’ils sont redevables. » #RMClive pic.twitter.com/w1QxfTV0Wc — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 10, 2024

