« Un océan de magouilles… » Riolo prévient les présidents de Ligue 1 !

L’ancien président de l’OM, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la LFP. Daniel Riolo a réagi défavorablement à cette nouvelle, hier soir sur le plateau de l’After Foot. Il dénonce un résultat « anti-démocratique » qui pourrait porter préjudice au football français.

L’élection du président de la ligue de football professionnel (LFP) a eu lieu hier soir. C’est Vincent Labrune, ancien président de l’Olympique de Marseille et président de la LFP depuis 2020, qui a été réélu avec 85 % des voix. Cette large victoire a fait réagir, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux.

Daniel Riolo a donné son avis sur la réélection de Vincent Labrune à la tête de la ligue de football professionnel. « C’est la première fois qu’on parle autant des élections de la LFP », remarque le consultant RMC Sport. « On a découvert à cette occasion à quel point c’était confus. Il en ressort un résultat qui ne veut rien dire, un résultat anti-démocratique au possible. Sans intervention de la ministre des Sports (Amélie Oudéa-Castéra), il n’y aurait même pas eu d’opposition. On nage dans un océan de magouilles. »

Plus aucun président de Ligue 1 ne pourra se plaindre — Riolo

Daniel Riolo poursuit en manifestant son incompréhension liée aux résultats de ce scrutin. « Dans une élection, c’est rare qu’il y ait des médias unanimes. Il y avait unanimité pour dénoncer le mandat de Vincent Labrune », affirme le journaliste sportif agacé par la situation. « Aucune promesse n’a été tenue. Plus aucun président de Ligue 1 ne pourra se plaindre désormais. Aucune plainte ne sera admissible. Vous vous démerdez avec DAZN et on verra où vous allez nous mener […] Les clubs ont moins de rentrées d’argent, le football français est au bord de la faillite et ça se termine avec DAZN qui va aller dans le mur », ajoute-t-il.

