Les grosses attentes de Gérard Gili avant le match Francfort – OM !

Initialement mal engagés dans la compétition avec une défaite à Londres face à Tottenham et une autre à domicile face à Francfort, les marseillais ont pu se rattraper grâce à la double confrontation les opposant au Sporting. Deux victoires qui leur ont permis de se relancer dans la course aux places qualificatives et ont complètement rebattu les cartes dans le groupe D.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, les chroniqueurs ont analysé les différentes issues au classement concernant la rencontre qui opposera Francfort et Marseille demain soir pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions.

Finalement c’est presque une finale pour la deuxième place

« Finalement c’est presque une finale pour la deuxième place. C’est un match très important. Quand on voit le Sporting qui se retrouve 3ème : le niveau du Sporting sur les deux matchs… Je les ai trouvé extrêmement faibles, je me demande comment ils ont fait pour créer l’exploit contre Tottenham : on aurait dit une équipe de juniors qui joue. J’ai rarement vu une équipe aussi faible. Donc ça va se jouer entre Marseille et Francfort et ça va être un match assez costaud. » Gérard Gili – Débat Foot Marseille – 24/10/2022« En cas de victoire des marseillais, ce qui serait l’idéal, ça te ferais neufs points déjà tu serais sûr de finir dans les trois premiers. Second sûr, et tout dépend de la rencontre entre Tottenham et le Sporting. […] Je pense que si l’OM gagne à Francfort, l’OM est qualifié. Même un nul ça peut être bon. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 24/10/2022Petit rappel du classement du Groupe D avant le match contre Francfort.

