OM : Lyon démonte une polémique avant de venir au Vélodrome !

Dans quelques jours, Lyon se déplacera au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille. Avant même que la polémique prenne de l’ampleur, le club lyonnais a décidé d’annoncer qu’il prendra l’avion pour venir jouer ce match !

L’Olympique de Marseille va enchaîner plusieurs matchs difficiles en Ligue des Champions et en Ligue 1. Après Strasbourg en championnat, les Marseillais recevront Lyon puis iront à Monaco. Des matchs contre des concurrents directs à une place sur le podium avant la trêve liée à la Coupe du Monde.

Si l’OL arrive en gare Saint- Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local — Ponsot

Les matchs face à Lyon sont toujours synonymes de dérives et de polémiques. A l’heure où l’écologie vient se glisser dans l’actualité du monde du football, Vincent Ponsot a tenu à calmer une polémique qui aurait pu arriver.

Malgré le peu de distance qui sépare Marseille de Lyon, le club n’ira pas en car ou en train au Vélodrome. Le directeur du football explique au Progrès les raisons qui le contraignent de se déplacer en avion, notamment pour le match face à l’Olympique de Marseille.

« On ne peut pas vraiment privatiser un train avec une seule rame, donc c’est tout de suite un train de 500 personnes. Une rame dans un train, c’est beaucoup moins cher, mais plus compliqué. Par ailleurs, on ne peut pas rentrer le soir avec le train. On ne connaît notre programmation que trois semaines avant, c’est trop tard pour avoir une rame entière dans un TGV. Il y a aussi des aspects de sécurité. Je pense que si l’OL arrive en gare Saint- Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local » Vincent Ponsot – Source : Le Progrès