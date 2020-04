Les joueurs ne veulent pas reprendre, le beau geste du club, Eyraud se prononce sur la reprise… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos de la journée ! Au menu ce samedi : Les joueurs ne veulent pas reprendre le championnat, le beau geste du club et le président Eyraud se prononce sur une éventuelle reprise.

Ligue 1 – Coronavirus : Les joueurs ne veulent pas reprendre le championnat?

Consulté par l’UNFP, le syndicat des joueurs, les acteurs de Ligue 1 ne seraient pas favorables à une reprise du championnat.

Cela fait plus d’un mois que la Ligue 1 est à l’arrêt à cause de l’épidémie du coronavirus. Depuis, tous les acteurs du football français spéculent sur une probable reprise du championnat.

Après avoir été consulté par l’UNFP, les joueurs de Ligue 1 ont quasiment tous répondu qu’ils ne souhaitaient pas reprendre le championnat et que la possibilité d’une saison blanche est à exclure.

« Les joueurs vont-ils influer sur la date ou les conditions de reprise de la Ligue 1 ? Ce n’est pas exclu, à en croire la consultation menée jeudi et vendredi auprès de ses adhérents par l’UNFP, le syndicat ultra majoritaire des joueurs professionnels (94%), qui a recueilli un peu moins de mille réponses de manière anonyme. Deux grandes tendances en ressortent: dans leur grande majorité, les joueurs professionnels, environ trois sur quatre, privilégient leur santé et leur sécurité lorsqu’on les interroge sur l’opportunité de reprendre la compétition en juin : en clair, ils ne veulent pas rejouer sans garantie sur ce plan.D’autre part, il sont également largement contre l’option d’une saison banche (environ 80 %) et préfèrent que les résultats et classements soient figés à la dernière journée complète jouée (27e pour la L1) »

Source : L’Equipe

Ligue 1 : Une très large majorité des joueurs est opposée à une reprise du Championnat en juin, tout comme à une saison blanche, selon une consultation lancée ce jeudi par leur syndicat, l’UNFP https://t.co/jqSLYOHj0q pic.twitter.com/nY8z4HEtZl — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2020

OM : Eyraud se prononce sur la reprise de la Ligue 1 !

Dans une longue interview publiée sur le site officiel du club, Jacques-Henri Eyraud revient sur ses propos dans L’Equipe. Il évoque notamment la reprise du championnat.

Cette semaine, le journal L’Equipe a publié une longue interview de plusieurs acteurs de l’Olympique de Marseille et notamment le président Jacques-Henri Eyraud.

Idéalement, le foot devrait reprendre quand les conditions sanitaires le permettront — EYRAUD

Le dirigeant depuis 2016 a publié ce samedi une nouvelle version de cette interview sur le site officiel de l’Olympique de Marseille. Il revient notamment sur la probable reprise du championnat. Il n’est pas contre le fait de jouer les matchs à huis clos bien qu’il le ferait à contre-coeur.

« C’est certain : la reprise du football va susciter une immense attente, et évidemment, imaginer reprendre la fête du football dans des stades vides, c’est dur. Idéalement, le foot devrait reprendre quand les conditions sanitaires le permettront, dans des stades pleins au milieu de supporters qui chantent, qui crient, qui dansent. Maintenant, si la seule solution pour une reprise en toute sécurité, c’est de jouer des matches à huis clos, il faudra peut-être l’envisager, mais ce serait un crève-cœur.

Vivre un match de l’OM dans un virage, c’est l’expérience sociale ultime. L’une des rares qui subsistent. Pour en finir avec le virus, il faut bien entendu adopter la distanciation sociale mais tout le paradoxe, toute la difficulté, c’est que sport et distanciation sociale ne font pas bon ménage »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM