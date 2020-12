Les mauvaises nouvelles de Bernard Tapie…

L’ancien patron de l’OM, Bernard Tapie doit faire face à plusieurs cancers. L’homme d’affaires a fait le point sur son état de santé ce dimanche sur TF1, les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes…

Bernard Tapie souffre d’un double cancer, et a appris de mauvaises nouvelles. Dans un entretien accordé à Sept à huit, l’ex patron de l’OM a affirmé être « au plus mauvais point depuis trois ans ».

« Je suis au plus mauvais point que j’ai connu depuis 3 ans. » La vie, l’amour, la mort dont il dit ne pas avoir peur, #BernardTapie se confie sans voix, mais sans rien avoir perdu de sa fougue face à @audrey_crespo.

au plus mauvais point depuis trois ans — Tapie

« Je me suis senti pas bien du tout au début de l’été, on a fait un scanner. Et là, on a découvert 20 % de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Donc on a été obligé d’arrêter et on a cherché un autre traitement expérimental, puisque les traitements classiques ne marchent pas. On en a tenté un autre sur l’immunothérapie, mais je viens de faire le scanner et elles ont encore doublé de volume ». Bernard Tapie – source : TF1 (27/12/2020)