Bernard Tapie raconte ce qui a fait capoter le transfert de Diego Maradona à l’OM

« Diego Maradona a été un phare pour des millions de gens. Sa disparition me bouleverse vraiment. Pour moi, il était le meilleur footballeur du monde. Devant Pelé, devant Beckenbauer, devant Platini, devant Zidane. C’était le numéro 1, juste devant Lionel Messi, qui le suit de peu. J’avais failli le prendre à Marseille en 1989. Tout était presque prêt, mais une fuite d’un des cadres de l’OM (Michel Hidalgo alors entraîneur du club) a fait capoter le transfert, car nos négociations devaient rester secrètes. J’ai toujours regretté que ce transfert n’ait pas eu lieu. Il est devenu millionnaire avec le football. Ce sport lui a permis de sortir du milieu défavorisé dont il était issu. Et il ne l’a jamais oublié. Il en a fait profiter les autres. C’est aussi pour cela qu’il a acquis une extraordinaire popularité. Ceux qui venaient l’applaudir, en Argentine et en Europe, savaient qu’il était l’un des leurs. Ils savaient qu’il gagnait des sommes folles, mais ne lui en tenaient pas rigueur. Ils étaient même fiers de lui. Je lui avais souvent parlé, je m’étais aperçu que, s’il était sur le terrain une étoile que tout le monde suivait, imitait et consultait, dans la vie, lui suivait d’autres étoiles. Maradona est à ranger parmi les idoles authentiques qu’il ne faut jamais massacrer, car elles bénéficient de l’amour jamais déçu des supporteurs. Il n’a malheureusement pas pu aller au bout de sa mission. » Bernard Tapie – Source : Le Point (26/11/2020)