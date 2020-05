Les menaces de Aulas, un jeune rennais pisté et les dates du mercato connues… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Aulas menaçant, un rennais pisté au poste de latéral gauche et les dates du mercato dévoilées… Les 3 infos OM de ce vendredi !

OM / Lyon / Aulas : « Nous n’en resterons pas là ! »

Le président de Lyon a fait savoir qu’il n’accepterait pas la décision de la Ligue d’avoir mis un terme à la saison et figé le classement pour déterminer les places européennes notamment. Il envisage clairement des procédures pour contester ces choix et réclamer des dommages et intérêts.

Le dirigeant Lyonnais Jean Michel Aulas a indiqué à l’AFP et au quotidien Le Progrès qu’il avait l’intention de contester les choix de la LFP devant la justice. Il estime que son club a été lésé et ne compte pas en rester là :

C’est une perte de chance très importante, valorisée (financièrement)

« le choix de la Ligue de retenir ce critère de classement choisi par la FFF qui n’attribuait pas de titre de champion (dans le cas des championnats amateur). On voit que ce classement n’est pas logique. Je ne veux pas attaquer un club plus qu’un autre mais Nice (5e) a plus joué que nous à domicile et n’a affronté qu’une fois le PSG et Lyon deux. Ce n’est pas une décision sans conséquence, comme pour les amateurs. Il y a des enjeux considérables. Dans les dix dernières années, l’OL a comblé au moins trois fois son retard sur le deuxième alors qu’il avait plus de dix points de retard. C’est une perte de chance très importante, valorisée (financièrement). On va la réclamer sous forme de dommages et intérêts, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros « Il faudra que Noël Le Graët en tire les conséquences en tant que président de la Fédération française, ajoute Aulas. La gestion a été mal faite. Il y a eu des décisions mal bordées. La relation avec les diffuseurs a été étonnante. La gouvernance dans cet épisode a été discutable, la quasi-totalité des présidents le pense. Il y a probablement des enjeux différents. Il y a un certain nombre de choses qui n’auraient pas dû se passer et nous n’en resterons pas là. » Jean Michel Aulas – Source AFP – Le Progrès

Mercato OM: Un latéral gauche rennais pisté ?

Les marseillais terminent second du championnat, et se qualifient pour la Ligue des Champions. Alors que le poste de latéral gauche n’est pas doublé, les dirigeants pisteraient un rennais…

Même si Jordan Amavi a ressuscité en réalisant une saison de haut niveau, il faudra le concurrencer l’année prochaine pour être compétitif. En effet Jordan Amavi joue sans réelle concurrence depuis bientôt trois ans. L’Olympique de Marseille joue la Ligue des Champions l’année prochaine, le club devra se renforcer au poste de défenseur gauche…

Souleyman Doumbia pisté ?

Selon Foot Mercato, le latéral gauche rennais Souleyman Doumbia (23 ans) serait une piste afin de suppléer Jordan Amavi. Le rennais a été prêté à Angers au mercato hivernal, et a réalisé une belle seconde partie de saison. Il a joué six matchs de Ligue 1 où il a été performant, et le club angevin dispose d’une option d’achat pour le joueur formé au PSG. A voir si Angers a les moyens de le conserver…

Info : en vue d'un eventuel départ de Jordan Amavi, l'OM lorgne Souleyman Doumbia, la fusée ivoirienne de Rennes prêté cet hiver à Angers.

OM : Les dates du mercato connues ?

La LFP a acté hier la fin du championnat, l’OM va donc participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le directeur général de la Ligue a dévoilé un indice concernant les dates du mercato estival…

Alors que la fin du championnat est désormais officielle, le conseil d’administration de la Ligue va devoir devoir statuer sur les dates du mercato estival. Invité de l’After Foot sur RMC, Didier Quillot directeur général de la LFP a donné quelques indications…

Un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude– Quillot

« On va décider, lors d’un prochain conseil d’administration, la date à laquelle démarre le mercato. Mais je ne vois pas de raison pour qu’il ne démarre pas normalement, c’est-à-dire mi-juin jusqu’au mois d’août comme tous les ans. Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude et qui sera à peu près à la même période » Didier Quillot— Source: RMC Sport