< Mercato concurrent OM (PSG) : Riolo lache une bombe sur l'avenir de Mbappé !

La seconde partie de saison du PSG risque d’être polluée par un nouveau long feuilleton sur l’avenir de l’international français Kylian Mbappé. Son futur semble s’écrire ailleurs qu’au Paris Saint Germain. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a ainsi lâché une une information importante en ce sens.

Dans l’After Foot ce dimanche sur RMC, Daniel Riolo a donné son sentiment sur l’avenir de l’attaquant du Paris Saint Germain. Selon lui l’aventure parisienne de Kylian Mbappé va s’arrêter à la fin de la saison.

Pour Daniel Riolo, cela ne fait désormais plus aucun doute : « Mbappé à Paris c'est fini », a acté ce dimanche soir le journaliste dans l'After Foot sur RMC. En fin de contrat en juin prochain, le buteur du club francilien n'a pas encore annoncé sa décision concernant son avenir. On l'annonce avec insistance du côté du Real Madrid.

« J’adorerais que Mbappé vienne ! »

Interrogé samedi sur la possible arrivée au Real de Kylian Mbappé, Rodrygo n’a pas caché son envie de voir le capitaine des Bleus et attaquant du PSG rejoindre le club Madrilène l’été prochain :

« J’adorerais que Mbappé vienne. Je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs et il est l’un des meilleurs au monde. J’adorerais, mais je ne peux pas trop parler de lui. C’est un joueur du PSG et je dois respecter ça », a ainsi déclaré l’ailier brésilien dans des propos rapportés par le journal AS.

