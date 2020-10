Les premiers mots de Lopez à Sassuolo, Thauvin déjà un pied à Milan? Sanson aurait refusé une offre cet été… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Les premiers mots de Lopez à Sassuolo, Thauvin déjà un pied à Milan? Sanson aurait refusé une offre cet été.

Mercato OM : Maxime Lopez explique pourquoi il a décidé de rejoindre Sassuolo !

En conférence de presse, Maxime Lopez s’est exprimé sur son choix de rejoindre Sassuolo. Le minot a été séduit par le coach mais aussi par Jérémie Boga qui évolue dans le club italien.

Maxime Lopez est prêté pour une saison avec option d’achat à Sassuolo. Le départ du milieu de terrain a créé beaucoup d’émotion, notamment après sa vidéo où il déclare qu’il s’en va le « coeur lourd »

De Zerbi, c’est un grand coach, un grand tacticien. J’ai entendu que du bien de lui ici

Ce samedi, il était en conférence de presse en Italie pour se présenter. Il a notamment expliqué pourquoi il avait rejoint Sassuolo.

J’ai parlé avec le coach De Zerbi et au bout de 5min j’avais envie de venir avec lui. C’est un grand coach, un grand tacticien. J’ai entendu que du bien de lui ici en Italie. J’ai pas mal d’amis qui jouent dans ce championnat et on m’a dit que du bien de lui. Tout a commencé dimanche, j’ai eu des contacts avec Sassuolo. Jérémie (Boga) m’a appelé, m’a demandé comment ça allait, il a pris des nouvelles. On se connaît depuis que l’on a 7 ans. Il jouait contre moi quand on était jeune. Il a facilité mon choix de venir ici.

Maxime Lopez – Source : Conférence de presse (10/10/20)

Mercato OM : Accord verbal trouvé entre Thauvin et ce club italien?

Selon les informations de TodoFichajes, Florian Thauvin aurait trouvé un accord verbal avec l’AC Milan pour un départ l’été prochain, gratuitement…

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin ne serait pas entré en discussions avec l’Olympique de Marseille pour une prolongation. Celui qui était censé être la plus grosse valeur marchande du club n’a d’ailleurs pas écarté la possibilité de partir libre, à l’issue de son contrat.

« Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu’au mois de juin, je suis sans club »

Florian Thauvin – Source : L’Equipe (24/09/20)

UN DEPART LIBRE EN JUIN?

En effet, l’international français y songe sérieusement et des clubs seraient déjà entré dans la course pour le récupérer gratuitement à la fin de la saison. Depuis plusieurs jours, l’AC Milan est cité parmi les clubs qui aimeraient le faire signer. TodoFichajes nous informent ce samedi qu’un accord verbal existe même entre les deux parties pour un départ dès la fin de son contrat. Un gros coup dur pour l’OM qui ne pourra pas récupérer d’argent sur le départ de son ailier.

Mercato OM : Sanson a refusé une offre cet été !

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises, Morgan Sanson est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain aurait refusé une offre venue du Zénith Saint-Petersbourg.

Le journal L’Equipe a, ce samedi matin, publié une analyse sur les différents milieux de terrain à l’Olympique de Marseille.

Avec six joueurs à ce poste, André Villas-Boas va devoir faire des choix cette saison. Les joueurs devront tout faire pour bousculer la hierarchie et tenter de gagner une place de titulaire. Le premier dans cette liste est Morgan Sanson qui n’a pas été très convaincant lors des dernières rencontres de l’OM.

SANSON A REFUSÉ UN ANCIEN CLUB D’AVB

D’ailleurs, le quotidien sportif nous informe que l’ancien joueur du MHSC avait pour projet de quitter Marseille mais que la crise liée à la COVID-19 a quelque peu freiner ses envies d’ailleurs. Il aurait reçu une offre du Zenith Saint-Pétersbourg, qu’il a cependant refusée pour continuer son aventure à Marseille et jouer la Ligue des Champions.

Toujour selon L’Equipe, Sanson rêverait de jouer dans de grands clubs… Frank McCourt et la direction de l’OM auraient d’ailleurs voulu le voir quitter Marseille contre une grosse offre afin de rééquilibrer les comptes. Pour rappel, il était prévu que l’OM vende pour 60 millions d’euros avant la fin de ce mercato.