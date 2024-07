Les prévisions de Rolland Courbis sur la saison de l’OM de De Zerbi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Consultant sur RMC, Rolland Courbis est revenu sur les premiers pas de De Zerbi à l’OM, au micro de l’After Foot. Déjà charmé par le nouvel entraîneur du club de la cité phocéenne, l’ancien footballeur se dit optimiste pour le futur de Marseille et prédit une saison 2024-2025 pleine de succès.

Invité à réagir au micro de l’After Foot sur la nomination de Roberto De Zerbi et ses premiers pas en tant que nouvel entraîneur de l’OM, Rolland Courbis se montre très emballé par la saison à venir. « Je suis charmé par De Zerbi. Je l’ai écouté avec beaucoup d’attention durant sa conférence de presse sur sa façon de voir le football, en tant que supporter, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Donc je serai étonné, voir même très déçu, si l’OM ne réussit pas cette saison. Tout va être réuni pour qu’ils réussissent, notamment dans le calendrier. Sans matchs le mardi ni le mercredi, un recrutement que tu as le temps de mettre en place depuis l’arrivée de De Zerbi… »

» Je les vois bien finir dans le top 4, et pas forcément 4ème «

🗣️ « L’OM de De Zerbi finira dans le top 4. » 🔵 @rollcourbis a été charmé par le nouveau coach olympien et est très optimiste pour la saison à venir. pic.twitter.com/Mj985AkJ9V — After Foot RMC (@AfterRMC) July 12, 2024

« Tu peux étudier les pistes et voir les joueurs qui sont capables de jouer à Marseille et ceux qui ne le sont pas. Car ce sont deux métiers totalement différents de jouer à Marseille quand tu es joueur. Et cela n’a pas échappé à Fabrizio Ravanelli qui est un exemple de sérieux et de caractère pour s’imposer dans cet endroit passionnant, mais qui est quand même compliqué. Donc je ne vois pas pourquoi De Zerbi, qui est attachant et qui a une grande vision du football, ne réussirait pas à l’OM. Je vois bien le club finir dans le top 4 cette saison, et pas obligatoirement en a la 4éme place. »