Mercato OM: Ces 5 titulaires poussés vers la sortie ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si l’OM cherche à construire un effectif attrayant pour satisfaire son coach Roberto De Zerbi, le club doit aussi faire baisser sa masse salariale et plusieurs départs sont encore attendus.

Alors que le dossier Aubameyang reste incertain, son avenir pourrait se trouver loin de l’OM. L’attaquant, qui a encore une année de contrat plus une autre en option, dispose de très grosses offres en provenance d’Arabie Saoudite. Si De Zerbi souhaite conserver le buteur, l’OM pourrait être soulagé de voir partir le plus gros salaire du club cet été.

Le journal l’Equipe rappelle que l’OM s’est fixé comme ambition de baisser de 30% sa masse salariale et que pour se fait « des gros revenus ont été ciblés et poussés vers la sortie : Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Ismaïla Sarr, Pau Lopez ou Jonathan Clauss. Certains dossiers ne sont pas simples et la direction a eu des désaccords de fond avec l’entourage des trois premiers. Une sortie d’Aubameyang permettrait d’économiser le plus gros salaire du vestiaire et d’adoucir un peu ce tableau… » Si Pau Lopez devrait filer à Côme en prêt, Clauss dispose de plusieurs options dont Nice. Sarr plait en Liga et en Angleterre, Veretout avait la possibilité de filer au Qatar mais a semble-t-il fermé cette porte. Quid de Kondogbia qui semble motivé à l’idée de rester ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les dernières infos (et détails financiers) du dossier Valles !

Départ plus compliqué pour Kondogbia, Veretout et Gigot ?

Selon FootMercato, alors qu’Al-Shabab tente de recruter l’attaquant olympien, « Al-Qadsiya pousse désormais pour Pierre-Emerick Aubameyang. En quête d’un buteur pour la saison à venir, la formation saoudienne s’est d’abord penché sur le profil de Youssef En-Nesyri, attaquant du FC Séville. Mais le dossier lié à l’international marocain s’avère plus que compliqué que prévu et Al-Qadsiya s’est donc rabattu sur le Gabonais. Dorénavant, le club promu en Saudi Pro League est prêt à faire le forcing pour convaincre le Phocéen de rejoindre le Golfe. » Aubam va devoir trancher, il dispose de belles offres et pourrait donner sa réponse en début de semaine. Son possible départ entrainera un recrutement à son poste, Alexis Sanchez est une possibilité…

A lire : Bon plan mercato OM : un international Uruguayen pour concurrencer le côté gauche !

Direction l’Arabie Saoudite pour Aubam ?

🚨EXCL: 🔴🟡🇬🇦 #SPL | 🆕️ Al-Qadsiah s’est positionné sur Pierre-Emerick Aubameyang 🔥 Les Saoudiens souhaitent boucler l’arrivée de l’attaquant gabonais dans les prochains jours Avec @sebnonda https://t.co/Id2EactT9l pic.twitter.com/DTWdIdlPst — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 12, 2024

D’après le quotidien la Provence l’avenir d’Aubameyang serait toujours flou. Le joueur est annoncé sur le départ depuis quelques semaines malgré l’envie du nouveau coach Roberto De Zerbi de le conserver. Le joueur serait en pleine interrogation sur la suite de sa carrière. Les discussions entre lui et le club de l‘Olympique de Marseille sont toujours en cours afin de déterminer son avenir. Auteur d’une saison exceptionnelle en termes statistiques, l’OM veut absolument conserver son attaquant gabonais. Il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues et délivré 11 passes décisives. Le club phocéen a enfin trouver son grand attaquant.

Aubameyang n’a pas encore décidé ?

🔹 L’avenir d’Aubameyang 🇬🇦 toujours en suspens ! Même si l’OM souhaite le conserver, le Gabonais s’interroge toujours sur la suite de sa carrière. Les discussions continuent au club autour de son avenir.

(@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/E8nO4IKxBa — MercatOM (@Mercat_OM) July 10, 2024



L’OM pourrait perdre son meilleur attaquant de la saison dernière : Aubameyang. En effet, Al-Shabab est revenu à la charge et proposerait un pont d’or au joueur pour le convaincre de rejoindre l’Arabie Saoudite. Les dirigeants marseillais ont fait savoir que le meilleur buteur d’Europa League n’était pas à vendre, mais la décision reviendra au joueur. Selon RMC Sport, l’attaquant serait dans le flou et pourrait céder à un dernier gros contrat. L’OM affirme toujours son intention de le garder pour la saison prochaine et sa volonté d’en faire son buteur titulaire. Reste à connaitre la position de celui qui avait annoncé lors de la dernière journée de Ligue 1 qu’il resterait à Marseille la saison prochaine. Le club marseillais ne peut pas se permettre de reste dans l’incertitude sur ce dossier.

lire aussi: Mercato : C’est confirmé pour Pau Lopez !