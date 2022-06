Les prix de Caleta-Car et Saliba fixés par Longoria et Arsenal? La Juventus ne lâche pas Milik ! Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Les prix de Caleta-Car et Saliba fixés par Longoria et Arsenal? La Juventus ne lâche pas Milik !

Mercato OM : Arsenal a déjà fixé le prix de William Saliba?

L’Olympique de Marseille espère garder William Saliba, prêté cette saison sans option d’achat par Arsenal. Les Gunners auraient fixé son prix d’après Mirror !

Cette saison, l‘Olympique de Marseille a subi énormément de changement, notamment avec l’arrivée de onze recrues, l’installation de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria en tant que président du club ! Malgré tout cela, l’OM a réussi à terminer deuxième du championnat derrière le PSG.

L’une des révélations de la saison est forcément William Saliba. Le défenseur central français a réalisé des prestations XXL durant toute l’année, devenant l’un des éléments essentiels de l’effectif de Jorge Sampaoli. Devenu international français avec Didier Deschamps, il a terminé son prêt à l’OM et devrait retrouver Arsenal.

30 Millions d’euros pour Saliba?

Seulement voilà, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne n’a aucune envie d’être relégué à une place de remplaçant à Londres la saison prochaine. Voulant jouer la Ligue des Champions, il aurait plus d’intérêts sportifs à rester à Marseille plutôt que de retourner en Premier League.

Financièrement, ce n’est pas la même chose. Surtout qu’il lui reste deux années de contrat chez les Gunners et qu’il sera difficile pour l’OM de payer la somme réclamée pour son transfert. Ce mardi, Mirror expliquait qu’Arsenal a fixé son prix à 30 million d’euros… Une somme difficile à sortir pour l’OM, malgré leur place en Ligue des Champions acquise et la deuxième position au classement de Ligue 1.

Longoria a encore de l’espoir pour Saliba !

Alors que la tendance semble à un retour de Saliba à Arsenal, Pablo Longoria n’écarte pas la possibilité de conserver le défenseur central français.

« On a eu beaucoup de conversations où il était question d’analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s’il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club… Mais il faut surtout respecter Arsenal. (…) Payer 30M€ ? Je ne parle pas de chiffres, ni de prix. Il existe différentes stratégies, différentes façons de conclure des opérations. Il faut surtout tomber d’accord s’il y a des possibilités de pouvoir avancer. En France, je me rends compte qu’on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d’un prix fixe de transfert. Parce que ce n’est pas la même chose que de payer 60 millions d’euros en cash ou 60 millions d’euros en six ou sept ans. Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n’allons pas la découvrir, mais dans le football il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde. Parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Etienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)

Mercato : Longoria a fixé le prix de départ de Caleta-Car? Un club espagnol sur le coup !

L’Olympique de Marseille a dû se séparer de Kamara, libre de tout contrat. Pour éviter la même chose avec Caleta-Car la saison prochaine, Longoria serait prêt à écouter des offres dès cet été. Estadio Deportivo évoque une somme de 18 millions d’euros et un intérêt du FC Séville !

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas eu d’autres choix que de voir Boubacar Kamara partir libre de tout contrat vers Aston Villa. En difficulté pour prolonger les joueurs, la direction va devoir appréhender la même situation avec Duje Caleta-Car qui sera libre en juin 2023.

18M€ pour Caleta-Car, Séville sur le coup?

Une vente dès cet été n’est donc pas à écarter ! Pablo Longoria serait à l’écoute des offres et des clubs intéressés ! Ce mercredi, Estadio Deportivo reprend les informations de Sportske Novosti, un média croate et affirme que l’OM a fixé le prix de Caleta-Car à 18M€. L’ancien défenseur de Salzburg est surveillé par le FC Séville d’après le média. Pour le moment, le club andalou n’est pas passé à l’action !

Caleta-Car, si on peut bien le vendre cet été… — Zubar

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission au début du mois de mai, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg.

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandait le coach, il te transmettait ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je ne suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

Mercato OM : La Juventus ne lâche pas Milik !

Après une décevante quatrième place, la Juventus de Turin souhaiterait renforcer son attaque cet été et lorgnerait sur Arek Milik, l’attaquant polonais de l’OM. L’entraîneur de la Vieille Dame Massimiliano Allegri apprécierait beaucoup son profil. Selon le Corriere dello Sport, Milik serait l’une des priorités du coach italien pour ce mercato estival.

Si l’on en croit les informations du Corriere dello Sport, la Juventus de Turin aurait fait d’Arek Milik l’une de ses pistes prioritaires pour le mercato. Désireux de recruter un élément offensif pour pallier le très probable départ d’Alvaro Morata, Massimiliano Allegri serait très intéressé par Milik qui aurait le profil parfait. Si Morata va partir, c’est que son option d’achat est élevée (35 millions d’euros) et ne sera donc pas levée dans les semaines à venir.

Cela est dû notamment à son manque d’efficacité, il n’a marqué que 12 buts en 48 apparitions. Au contraire du joueur qui appartient à l’Atlético Madrid, Milik pourrait quitter l’OM pour une somme bien plus accessible comprise selon le journal italien entre 10 et 15 millions d’euros. Une offre qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’OM, surtout vis à vis des difficultés qu’a connu l’attaquant à s’intégrer dans le système de jeu de Jorge Sampaoli. Cependant, malgré toutes ses péripéties, Arek Milik dresse un bilan personnel satisfaisant en inscrivant 20 buts et en délivrant 2 passes décisives en 37 matchs cette saison.

Longoria évasif pour Milik

Jorge Sampaoli, le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé la semaine dernière. Le président de l’Olympique de Marseille avait expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe et je pense que cela n’a pas changé depuis.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

Nous sommes qu’au début du feuilleton Milik qui va nous tenir en haleine tout l’été avec beaucoup d’interrogations mais une chose est sûre, ce sera sans doute l’une des attractions de ce mercato estival marseillais…

