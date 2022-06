Mercato OM : Nouvelle destination en vue pour ce probable remplaçant de Kamara?

Avec le départ de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille aurait plusieurs noms pour le remplacer. L’une des pistes de Longoria serait plutôt en partance pour la Turquie !

L’Olympique de Marseille va devoir remplacer Boubacar Kamara lors de ce mercato estival 2022. Pablo Longoria serait à la recherche d’un joueur capable d’évoluer au même poste que le minot formé au club, c’est-à-dire un milieu défensif pouvant redescendre très bas.

Saiss, aussi dans le viseur de Besiktas?

Forcément, le profil d’un défenseur central capable de jouer au milieu est le plus intéressant pour le président marseillais. C’est pourquoi le nom de Romain Saiss a été coché ! Le Marocain était sous contrat avec Wolverhampton et est maintenant libre ! Un avantage pour l’OM qui n’a pas des finances extensibles.

🔁 L’OM fait partie des nombreux prétendants pour Romain Saïss, libre en juin prochain. Lyon, Rennes, Strasbourg ainsi que des clubs anglais et espagnols se montreraient tout autant intéressés par l’international marocain. L’Équipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/bVvJPgAUX4 — Peuple Olympien (@peupleolympien) March 27, 2022

Malheureusement selon Santi Aouna et Sebastien Denis de Foot Mercato, l’international marocain et coéquipier d’Amine Harit serait aussi pisté par Besiktas ! Le coach du club turc aurait validé sa venue. A voir si Pablo Longoria foncera sur cette possibilité ou laissera le dossier lui filer sous le nez !

🚨Info : #Besiktas est intéressé par Romain Saiss 🇲🇦, libre de tout contrat en juin prochain. • Valérien Ismaël 🇫🇷, l’entraîneur des 🦅 a validé sa venue. • En 🇸🇦, Al-Ahli pousse pour recruter le défenseur marocain. Avec @sebnonda https://t.co/CYxuQfI2hA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Saïss connait les deux postes de défenseur et milieu défensif

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, et qui nous avait proposé le joueur en janvier dernier dans le cadre d’un bon plan mercato, nous en dit plus. Reste maintenant à savoir quel rôle Romain Saïss pourrait avoir à l’OM, plutôt un défense central à gauche donc possible concurrent de Luan Peres ou successeur de Caleta Car. Mais si sa polyvalence et le fait qu’il ait aussi évolué au milieu n’en faisait pas un possible remplaçant à Boubakar Kamara ?

« Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ca peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)