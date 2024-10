Les sanctions sont tombés ! Merlin encore absent? Verdict tombé pour Carboni… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Les sanctions sont tombés ! Merlin encore absent? Verdict tombé pour Carboni…

OM : Les sanctions de la commission de discipline sont tombées pour ces 2 éléments !

L’Olympique de Marseille est fixé pour deux de ses éléments, la commission de discipline a publié ses décisions concernant Neal Maupay et Aziz MADY-MOGNE, Coordinateur Sportif de l’Olympique de Marseille…

L’attaquant de l’OM a pris un match ferme suite à son carton rouge reçu face à Angers, Mady-Mogne est lui suspendu de banc de touche, vestiaire des arbitres et fonctions officielles pour 2 matches fermes. Voici la publication de la commission de discipline.

1 match pour Maupay, 2 pour Mady-Mogne

Un match de suspension ferme Massadio HAIDARA (Stade Brestois 29)

Neal MAUPAY (Olympique de Marseille) Etienne YOUTE (Havre AC) 5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Angers SCO du 4 octobre 2024

Exclusion de M. Aziz MADY-MOGNE, Coordinateur Sportif de l’Olympique de Marseille Deux matchs fermes de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Neal Maupay n’avait pas mâché ses mots suite à la défaite de l’OM 1-0 à Strasbourg. En zone mixte, l’attaquant estime que son équipe n’a pas fait ce qu’il fallait. « On a raté notre première mi-temps dans l’engagement, avec ou sans ballon. Strasbourg a été plus agressif et après c’est compliqué de courir derrière le score. C’est une bonne piqûre de rappel. On sait que la saison est longue et qu’il y aura des moments difficiles. On a eu peu d’occasions, mais le gardien a fait de bons arrêts. Ils en ont profité, c’est une très bonne équipe. Le coach nous avait mis en garde en début de semaine, on était prêts, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait. Ça nous coupe dans notre élan. On est puni. »

On n’a pas fait ce qu’il fallait. Ça nous coupe dans notre élan. On est puni — Maupay

Dans l’émission l’AfterFoot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a analysé la défaite de l’OM face à Strasbourg ce dimanche soir.

« Marseille n’a réussi a rééquilibré le match que lorsque Strasbourg a volontairement décidé de reculer. C’est pas possible que l’OM se fasse marcher dessus comme ça. Si en face il y a un avant centre plus efficace, Marseille prend un bain de pied… Oui il y a des questions à se poser du côté de Marseille. L’OM qui se fait marcher dessus ce soir, ça pose question. Il faudra du temps pour voir le ‘De Zerbi Ball. On ne l’a pas encore vu. Même quand ils ont gagné c’est surtout avec le caractère, la volonté d’être tous ensembles . Mais ce soir c’est un peu une clim pour Marseille, » a ainsi déclaré l’éditorialiste de RMC Sport.

OM : incertitude concernant Merlin ?

Blessé avec les Espoirs lors de la trêve internationale de septembre dernier, Quentin Merlin manque cruellement au collectif de De Zerbi. Aucun risque ne sera pris avec lui et son retour pourrait intervenir uniquement face au PSG…

Quentin Merlin s’est blessé avec les Espoirs en septembre dernier. Alors qu’une simple béquille avait été diagnostiqué par le staff tricolore, ce dernier était fait touché musculairement à la cuisse. l’ancien nantais a repris la course et un retour était envisagé après cette trêve d’octobre, rien n’est assuré car le staff ne veut pas griller les étapes. En effet, selon La Provence ce jeudi, le staff médical marseillais ne prendra aucun risque. Alors que le latéral de 22 ans doit réintégrer l’entrainement la semaine prochaine, il ne le fera que si les tests sont positifs. Son retour est espéré pour OM vs PSG.

Staff médical prudent, retour à l’entrainement la semaine prochaine pour Merlin ?

Présent sur le plateau de DFM, le tiktokeur Johan Toutseul a donné son sentiment sur la blessure et donc l’absence de Quentin Merlin depuis plusieurs matches. « Pour moi Merlin c’était vraiment la tête de gondole du système De Zerbi. on ‘la vu dès les premiers matches de préparation avec ce rôle un peu hybride de latéral qui rentre un peu intérieur, c’est ce qui créait le décalage. Sa blessure elle est venu au pire moment pour De Zerbi et pour l’OM. (…) Quand Merlin s’est blessé, c’est Luis Henrique qui a joué ce rôle à l’intérieur. Merlin c’est un milieu de métier, il a une aisance technique, il joue rapidement à une ou deux touches de balles, il fait souvent les bons choix, je me langui qu’il revienne… »

Merlin c’était vraiment la tête de gondole du système De Zerbi

Roberto De Zerbi a d’ailleurs parlé de l’absence de son latéral gauche en conférence de presse jeudi : « Je ne cherche pas l’alibi. On a perdu récemment un joueur très important. on a aussi Luis Henrique qui souffre de son absence (…) C’est dur de trouver la fluidité du jeu quand il y a autant de changement. Il y a des variables à prendre en considération. On a pas perdu à Strasbourg à cause de l’absence de Balerdi ou Merlin. Il faut qu’on fasse mieux tant dans l’aspect du jeu ou celui du comportement »

OM : Verdict annoncé pour Carboni !

Valentin Carboni enchaine les blessures, cette fois c’est au genou et c’est encore à l’entrainement avec sa sélection argentine. Le milieu offensif va rentrer ce jeudi soir à Marseille avant de passer des examens demain pour connaitre l’étendue des dégâts…

Valentin Carboni est attendu à Marseille en fin de journée. La Provence donne plus de précisions : « après avoir subi un coup lors d’un entraînement, le jeune homme prêté cette saison par l’Inter, s’est plaint de son genou. Par précaution, en accord avec le staff médical argentin, l’OM a décidé de le rapatrier en Provence. (…) Il devra ensuite se plier à des examens complémentaires, ce vendredi, pour déceler la nature exacte de sa blessure. » Difficile de savoir avant cela la durée de son indisponibilité, les blessures au genou laissent toujours présager le pire, il faut donc espérer que c’est juste un coup…

Verdict demain pour Carboni

Après une béquille et une blessure contractée lors du premier rassemblement de septembre avec la sélection argentine, Valentin Carboni s’est une nouvelle fois blessé. L’Albiceleste vient de confirmer une nouvelle blessure contractée lors de l’entraînement. Le milieu de terrain s’est fait mal au genou et va quitter le rassemblement de l’Argentine ! La durée d’indisponibilité du joueur de l’OM n’est pas connue…

Nouvelle blessure pour Carboni, cette fois au genou !

Présent en conférence de presse avant la réception du SCO, Roberto De Zerbi avait été interrogé sur les débuts contrariés de Carboni, il doit faire face à de petites blessures…

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur les débuts de Carboni. Le coach italien attend d’avoir un joueur à 100% qui est pour lui un potentiel titulaire tout comme Koné. « Je crois qu’il deviendra un grand joueur, c’était déjà un bon joueur, jeune mais fort. Il est arrivé avec des problèmes. Il lui manquait de s’entrainer avec continuité, ça fait deux semaines qu’il s’entraine. Il faut voir quand ce sera le bon moment, quand il sera prêt physiquement en termes de vitesse et de force. Il n’est pas seul, Koné est un autre joueur fort, un potentiel titulaire mais il a très peu fait partie du groupe. Il s’est encore blessé et sera absent encore quelques semaines mais ça fait partie du foot. »

Carboni est arrivé avec des problèmes… ça fait deux semaines qu’il s’entraine