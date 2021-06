Les supporters de Flamengo pleurent Gerson, un attaquant brésilien pisté et un latéral gauche de Boca contacté… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Les 3 infos OM sont publiées tous les soirs sur FCM ! Au programme ce dimanche : Les supporters de Flamengo pleurent Gerson, un attaquant brésilien pisté et un latéral gauche de Boca contacté…

Jordan Amavi a prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille après des mois de suspens. Le latéral gauche devrait avoir besoin d’une doublure pour tenir toute la saison. Selon nos informations, le club a pris contacts avec Lucas Olaza pour occuper ce poste.

Dans le système de Jorge Sampaoli, les latéraux ont une grande importance. Pol Lirola avait grandement besoin d’un pendant sur le côté gauche en cette fin de saison mais la blessure de Jordan Amavi a traîné. En fin de contrat à la fin du mois de juin 2021, l’ancien joueur de l’OGC Nice a prolongé à l’OM.

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille disputera l’Europa League. Avec les départs annoncés de Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo ou encore Hiroki Sakai qui pouvait jouer à ce poste, Jorge Sampaoli n’aura que Jordan Amavi comme solution à gauche.

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille a pris contact avec Lucas Olaza pour jouer ce rôle doublure. Âgé de 26 ans, le latéral gauche appartient toujours à Boca Juniors malgré plusieurs prêts en Liga. Après avoir joué 66 matchs avec le Celta Vigo, il a évolué sous les couleurs du Real Valladolid qui est descendu en seconde division espagnole en terminant 19e de l’exercice 2020/2021.

L’Uruguayen est connu pour sa vitesse et sa qualité de centre. Il collerait parfaitement à ce que demande Jorge Sampaoli à ses latéraux : de la percussion pour apporter le surnombre dans les actions offensives. Le 5 janvier dernier, il a été évalué à 6M€ par le site Transfermarkt.

L’Olympique de Marseille devrait prochainement officialiser l’arrivée de Gerson. Les supporters de Flamengo ne se seraient pas remis de l’annonce de son départ…

La fin du feuilleton Gerson devrait arriver dès le mois de juillet selon plusieurs médias étrangers et français. L’Olympique de Marseille devrait officialiser l’arrivée du milieu de terrain brésilien à la fin des JO 2021 auxquels participe le joueur de Flamengo.

Ce sont d’ailleurs les supporters du club brésilien qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux depuis ce samedi. Avec les annonces des médias qui affirment qu’un accord a été trouvé entre l’OM et Flamengo, les fans ont manifesté leur mécontentement.

Globo a publié un article, affirmant qu’un accord entre l’Olympique de Marseille avait été trouvé et que l’officialisation ne devait pas tarder. Un média brésilien qui suit Flamengo, Coluna Do Fla, a publié un message sur Twitter pour réclamer de supprimer le post !

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille se serait positionné sur plusieurs milieux de terrain… Assez peu de noms d’attaquants sont sortis dans la presse. Selon Transfers24hr, Pablo Longoria apprécierait le profil d’un ailier brésilien qui évolue en Premier League !

L’Olympique de Marseille devrait ouvrir son mercato avec l’arrivée de Gerson. Le milieu de terrain brésilien aurait enfin trouvé un accord avec le club après des semaines de négociations avec Flamengo. Il pourrait ne pas être le seul brésilien à débarquer à l’OM !

En effet, selon les informations de Transfers24hr, le club se serait positionné pour récupérer Matheus Pereira qui évolue à West Bromwich Albion. L’ailier gauche pouvant également évoluer sur le côté droit ou en second attaquant a explosé au Sporting Portugal avant d’être vendu dans le club anglais pour environ 8M€.

Cette saison, il a confirmé en Premier League avec 33 apparitions. Durant ces matchs, il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises pour 6 passes décisives. Rapide et technique, il pourrait être un bon remplaçant à Florian Thauvin. Selon Transfers24hr, les discussions pourraient aboutir aux alentours de 15M€ !

