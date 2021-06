Mercato OM : Un géant d’Italie prêt à jouer un mauvais tour pour Milik !

Alors qu’il a débarqué lors du dernier mercato hivernal à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat obligatoire, Arek Milik resterait toujours dans le viseur des clubs de Serie A, dont un en particulier selon la Gazzetta dello Sport…

Si les dirigeants de l’OM mettent beaucoup d’énergie pour renforcer tous les postes de l’effectif actuel, ils n’oublient pas non plus de conserver les joueurs phares en leur possession. À l’instar d’Arek Milik. Et une menace pourrait venir d’Italie.

Intéressé par le profil d’Olivier Giroud, le Milan AC établirait plusieurs pistes alternatives si celle du français venait à échouer. Et le buteur polonais Arek Milik semblerait plaire aux dirigeants milanais.

Milan, l’attaccante arriverà: spunta l’idea Milik, Vlahovic e Scamacca se il prezzo cala https://t.co/YYLddZCGDK — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 5, 2021

milik sur la short-list du milan AC ?

En effet selon les informations du quotidien italien la Gazzetta dello Sport, Milik pourrait devenir une cible du Milan AC. Le media transalpin cite également Vlahovic et Scamacca. Même si le media reconnait que le statut contractuel de l’attaquant polonais constitue une contrainte majeure, le Milan AC pourrait tout de même tenter sa chance selon lui.