Less-Melou : « L’OM si on regarde le match, ils n’ont vraiment pas grand chose… »

Hier en début de soirée l’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro face au Stade Brestois. Les Bretons estiment qu’ils méritaient mieux de ce match…

En zone mixte après la rencontre, le milieu de terrain Pierre Less-Melou s’est ainsi exprimé sur le sujet.

Le mérite dans le foot, ça ne paie pas !

« Le mérite dans le foot, ça ne paie pas ! On le sait très bien. Même si on reste en début de championnat, on peut dire qu’on a le temps mais nous sommes des compétiteurs, on restait sur deux victoires d’affilée et je pense qu’on a montré qu’on voulait faire quelque chose ici. On l’a montré sur le match mais sur ces derniers gestes, ces dernières passes, dernières frappes, derniers contrôles qu’on a été inefficaces. Parce que eux, si on regarde le match, ils ont vraiment pas grand chose. Et au final, ça fait deux zéros donc forcément c’est frustrant… Ce but (dès la 4ème minute de jeu), ça nous casse tout ! On est là, on fait des vidéos sur eux, tout s’est déroulé comme on l’avait travaillé. On avait travaillé les sorties de balle au milieu où on savait que j’allais me retrouver toujours tout seul, c’est ce qui s’est passé… On arrivait toujours à les transpercer et au final on prend un but sur coup franc qui nous casse tout… » Pierre Less-Melou – Source : Football Club de Marseille