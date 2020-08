Levée de l’arrêté anti maillot du PSG , la grille des salaires, et Zizou qui ne ferme pas la porte à l’OM… les 3 infos OM de ce vendredi 21 août

Tous les soirs, FCMarseille vous propose les 3 infos principales de l’actu OM du jour. Au menu de ce vendredi 21 août : la préfecture de police fait marche arrière, la grille des salaires du club, et Zinédine Zidane qui évoque son avenir.

LA PRÉFECTURE DE POLICE FAIT MARCHE ARRIÈRE

Un jour après avoir pris un arrêté interdisant le port de maillots du PSG en centre ville ce dimanche 23, la préfecture de police des Bouches du Rhône a fini par reculer. Cet arrêté a été abrogé !

« FACE À L’INCOMPRÉHENSION SUSCITÉE PAR CET ARRÊTÉ, LE PRÉFET DE POLICE A DÉCIDÉ CE JOUR DE L’ABROGER. »

« Cet arrêté avait pour seul objet la protection des supporters parisiens, et ne visait en aucun cas à restreindre la liberté de circulation. Suite à l’agression de deux personnes, dont l’une portait le maillot du Paris Saint-Germain, en marge de la demi-finale, il visait à éviter que les supporters parisiens ne puissent trop facilement être identifiés et pris pour cible.

Face à l’incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de police a décidé ce jour de l’abroger. Il invite instamment les supporters parisiens qui assisteront à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l’espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à parti ». Préfet de police des bouches du rhone. Les forces de l’ordre déployées autour du vieux-port seront particulièrement vigilantes afin d’empêcher l’action de tout fauteur de trouble, sans exception. »

Préfet de police des Bouches du Rhône. Source : Communiqué de presse : 21/08/2020

⚽️ Afin d’éviter la réitération des troubles à l’ordre public survenus lors de la demi-finale opposant le PSG au RB Leipzig le @prefpolice13 a pris hier un arrêté interdisant autour du Vieux port la circulation de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG. 1/3 pic.twitter.com/JVvcbG1YZL — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) August 21, 2020

OM : la grille des salaires du club, avec les 2 recrues

L’OM a comme objectif de faire baisser son énorme masse salariale. Dans cette optique, Dimitri Payet a accepté de baisser son salaire de moitié dans le cadre d’une prolongation de 2 ans. Le meneur de jeu, qui disposait du plus gros salaire de l’effectif avec Kevin Strootman, se retrouve 6e salaire du club. Steve Mandanda pourrait en faire de même… Quid des joueurs dont le contrat se termine en 2021 (Thauvin, Mitroglou, Germain, Amavi, Lopez…) ? L’OM devrait donc faire de grosse économie dans ce domaine en fin de saison prochaine…

A noter que les deux dernières recrues, Pape Gueye et Leonardo Balerdi sont de petits salaires dans cet effectif.

TOP SALAIRES OM 2020/2021

En gras les recrues

Salaires supposés au 21/08/2020 1- Kevin Strootman / 6M€ par an 2- Florian Thauvin / 5M€ par an 3- Steve Mandanda / 4M€ par an 4- Kostas Mitroglou / 3,9M€ par an 5- Valère Germain / 3.6M€ par an 6- Dimitri Payet / 3.3M€ par an 7- Dario Benedetto / 3.1M€ par an 8- Morgan Sanson / 2.9M€ par an 9- Boubacar Kamara / 2.6M€ par an 10- Valentin Rongier / 2.6M€ par an 11- Duje Caleta-Car / 2.4M€ par an 12- Nemanja Radonjic / 2M€ par an 13- Hiroki Sakai/ 2M€ par an 14- Bouna Sarr / 2M€ par an 15- Alvaro Gonzalez / 1.8M€ par an 16- Pape Gueye / 1,5M€ par an 17- Leonardo Balerdi / 1,5M€ par an 18- Maxime Lopez/ 1.4M€ par an

MERCATO OM : ZINÉDINE ZIDANE NE FERME PAS LA PORTE À L’OM

Dans un entretien à l’AFP, Zizou a évoqué la suite de sa carrière. Et même si ça ne semble pas à l’ordre du jour, un passage à l’OM n’est pas totalement exclu

« JE N’AI PAS DE PLAN DE CARRIÈRE ».

« Je l’avais dit ici, il y a une douzaine d’années: si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l’équipe de France? Ce n’est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c’est lui qui l’a annoncé.(…) C’est ce en quoi je suis atypique: je n’ai pas de plan de carrière. J’ai juste des envies, j’ai juste le même plaisir à m’entraîner aujourd’hui que quand j’étais joueur. Et quand ça n’ira pas, ou qu’il faudra faire autrement, je ferai autrement. Un retour à l’OM ? Je ne peux pas répondre à cette question. Si je n’ai pas de plan de carrière, je n’ai pas cette pensée-là. Je pense au jour le jour ». Zinedine Zidane – source : AFP