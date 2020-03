LFP: Une aide de l’UEFA pour reprendre le championnat ?

Suite à la réunion tenue par l’UEFA cet après-midi, le conseil d’administration de la LFP s’est réuni ce mardi pour discuter de l’avenir de la Ligue 1…

La LFP, c’est aussi réunie afin de discuter de l’avenir du championnat de France, et elle est prête a tout pour aller au bout de la compétition. Le directeur général de la LFP Didier Quillot, a annoncé que l’UEFA pourrait aider afin que les championnat aillent à son terme le 30 Juin.

L’UEFA a créé un groupe de travail– Quillot

Il s’est exprimé en conférence de presse:

« L’UEFA a créé un groupe de travail, avec des représentants de l’UEFA, de l’ECA et des ligues européennes. Ce groupe de travail est en cours de constitution et il se réunira par téléphone dans les jours qui arrivent. L’objectif est qu’il travaille vite, pour trouver des solutions consensuelles pour établir des calendriers de fin de saison dans lesquels tout le monde retrouve son compte et donc peut terminer ses compétitions, c’est ça l’objectif. J’ai senti, ce matin, une volonté très forte d’Aleksander Ceferin de décider ensemble et de trouver ensemble une solution à un calendrier équilibré pour permettre de terminer ses compétitions » Didier Quillot — Source : Foot Mercato