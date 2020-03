L’hommage de Bernard Tapie à Michel Hidalgo !

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Bernard Tapie a rendu hommage à Michel Hidalgo, décédé hier à l’âge de 87 ans.

Dans les colonnes du quotidien régional La Provence, l’ancien président emblématique de l’OM Bernard Tapie a rendu hommage à celui qu’il avait fait venir à l’Olympique de Marseille en 1986 pour pour lancer son grand projet. Michel Hidalgo est décédé hier à l’âge de 87 ans.

Sans lui, j’aurais eu beaucoup plus de difficulté

A lire aussi : Mercato OM: Lopez pisté par un cador anglais ?

« Michel Hidalgo était une belle personne, honnête, droit, mais aussi le meilleur. Sans lui, j’aurais eu beaucoup plus de difficulté à faire de l’OM ce qu’il allait devenir. On ne peut réussir dans quelque domaine que ce soit si on ne s’entoure pas des meilleurs, et à l’époque, le meilleur, c’était lui ». Bernard Tapie – Source La Provence