Offre refusée pour Sanson, le FPF maintenu, et le décès de Michel Hidalgo… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Offre refusée de 30 millions d’euros, le Fair Play financier maintenu et Michel Hidalgo est décédé… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Rumeur Mercato : Une offre de 30M€ refusée par l’OM cet hiver ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté financière. Durant le mercato hivernal, André Villas-Boas avait mis un gros coup de pression sur sa direction pour ne pas perdre d’éléments majeurs de son équipe en cours de saison. Il aurait visiblement été entendu…

Lors de ses voeux adressés aux salariés du club pour la nouvelle année, Jacques Henri Eyraud avait fait savoir que sa priorité était la situation financière inquiétante de l’OM. Une éventuelle qualification pour La ligue des champions passait ainsi au second plan, et l’on pouvait donc craindre le pire pendant le mercato hivernal.

West Ham aurait proposé 30 Millions d’euros pour Sanson

Selon les informations du 10 sport, l’Olympique de Marseille aurait toutefois refusé une offre de West Ham de 30 millions d’euros pour Morgan Sanson. Une information qui paraît toutefois très surprenante compte tenu de la situation financière actuelle de l’OM et de ses engagements vise à vis du Fair Play Financier.

Le gros coup de gueule médiatique d’André Villas Boas en janvier dernier a peut-être changé la donne.

Mercato OM : Le Fair Play financier ne sera pas gelé !

Alors que certains estimaient que le Fair Play financier pourrait être suspendu suite à la crise du Coronavirus, l’UEFA confirme que l’organe de contraôle sera toujours actif même si des ajustements sont à prévoir.

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Michele Uva, vice-président de l’UEFA, a annoncé que le Fair Play financier allait être maintenu. Des ajustements seront par contre fait cette saison suite à la crise du Coronavirus…

Priorité aux championnats, FPF actif !

« Le FPF et les systèmes de contrôle seront maintenus, pas gelés. Ils ne seront pas annulés, même si des ajustements seront possibles pour affronter le tsunami qui secoue le monde et le football. Nous agirons avec transparence et unité. Nous avons fait des sacrifices en faveur du foot européen, notamment économique. L’UEFA a des réserves pour être flexible et affronter les dommages causés par le Covid-19. Nous avons donné la priorité aux championnats européens, tout en gardant une fenêtre pour les coupes d’Europe. Toutes les formules sont possibles. Nous n’avons pas agi de manière égoïste en privilégiant les compétitions continentales. » Michele Uva – Source: Tuttosport

Ex OM : Triste disparition de Michel Hidalgo

Il avait quitté ses fonctions de DTN pour rejoindre l’Olympique de Marseille de Bernard Tapie en 1986. Il en restera le manager jusqu’en 1991. Michel Hidalgo, ancien sélectionneur national est mort ce jeudi…

En effet, selon France Info Michel Hidalgo est mort à l’âge de 87 ans ce jeudi à Marseille. Son entourage précise que ce dernier est décédé « naturellement, d’épuisement » et qu’il « ne s’était pas remis de la mort de son ami le footballeur Raymond Kopa en mars 2017. » Une triste nouvelle…