Ligue 1 : 2 joueurs de l’OM (et 2 du PSG) dans le onze type du journal l’Equipe !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce samedi soir lors de la 3e journée de Ligue 1 face à Toulouse (1-3). Comme à chaque journée de championnat le journal l’Equipe livre son équipe type du week-end. Deux joueurs de l’OM en font partie.

Les hommes de Roberto de Zerbi ont livré une très belle copie ce samedi lors de la troisième journée de championnat face à Toulouse. Une victoire 3 buts à 1 lors d’une rencontre parfaitement maîtrisée jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire où le club marseillais à offert un but suite à grosse erreur de son gardien Rulli. Le nouvel attaquant de l’OM Greenwood a une nouvelle fois brillé durant cette rencontre en inscrivant deux nouveau buts. L’actuel meilleur buteur de Ligue 1 (5 réalisations) figure ainsi logiquement dans le onze type de cette journée de Ligue 1 proposé par le journal l’Equipe. Un autre olympien est présent à ses côtés. Il s’agit de Luis Henrique qui a été de nouveau très bon et décisif sur son côté gauche.

A lire aussi : Mercato : Ce n’est pas totalement mort pour Bennacer à l’OM?

Le onze type de la 3e journée de Ligue 1 :

A lire aussi : Ligue 1 : Le PSG reprend la place de leader à l’OM de justesse…

Si les supporters sont patients, Marseille va être imbattable aussi à domicile

Sur les ondes de RMC Sport l’ancien coach de Saint Etienne et de Toulouse, Pascal Dupraz a évoqué le début de saison de l’OM. Il pense que l’écart avec le PSG s’est considérablement réduit. :

« Le gouffre abyssal a été réduit entre l’OM et le PSG lors de ce mercato. Il y a d’abord l’entraîneur Roberto De Zerbi qui a un projet de jeu et qui a participé au recrutement et obtenu les joueurs qu’il voulait. Ils ont aussi pris des joueurs de grand niveau. comme Greenwood et Pierre Emile Hojbjerg. Mais le Vélodrome peut avoir un impact sur les résultats. C’est le seul petit point d’interrogation. Si les supporters sont patients, Marseille va être imbattable aussi à domicile » a ainsi déclaré Pascal Dupraz.