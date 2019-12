Ligue 1 : 4 joueurs du PSG, 2 de l’OM dans les plus gros flops de la décénie ?

Fin d’année oblige c’est l’heure des petits bilans divers et variés. RMC propose les 11 flops de Ligue 1 sur la décennie 2010. On y retrouve 4 parisiens, 1 lyonnais et deux marseillais…

Alors que nous vous avons proposé via notre Marseille Champions Podcast le onze olympien de la décennie, RMC s’attarde sur les flops de Ligue 1. 4 parisiens sont à l’honneur avec Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Diego Lugano et Jésé. Il y a aussi un lyonnais avec le fragile Yohan Gourcuff et deux marseillais…

A écouter : [MARSEILLE CHAMPIONS PODCAST] : L’ÉQUIPE TYPE DE LA DÉCENNIE DÉCHIRÉE ENTRE L’HÉRITAGE DESCHAMPS ET L’HÉRITAGE BIELSA !

L’éternel blessé du football français, Abou Diaby est cité : « le relayeur devait incarner le renouveau des ambitions de l’OM en L1 sous les ordres de Marcelo Bielsa. Mais un peu comme pour Yoann Gourcuff à Lyon, son corps lui a fait défaut et il ne sera pas prolongé après juin 2017. » Un cas discutable car l’OM n’avait pas misé énormément sur l’ancien milieu de terrain des Gunners. Par contre, la direction Eyraud a énormément investi sur Kostas Mitroglou…

Mitroglou, flop de la décennie ?

Malgré une première saison correcte en termes de statistiques, l’international grec s’est perdu à Marseille et enchaine les prêts. « Du côté du Vélodrome, les supporters de l’OM se souviennent surtout de ses ratés. Après un début de saison 2018-2019 encore très poussif (3 buts en 20 matchs) sous les ordres de Rudi Garcia, « Mitroglou-glou » – comme le surnomment ses détracteurs – tente de se relancer à Galatasaray. »