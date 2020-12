Ligue 1 : A l’OM d’en profiter !

La 13e journée de Ligue 1 commence ce vendredi par Nîmes vs OM. Voici le programme TV complet des matches du weekend où plusieurs adversaires directs pour les places européennes s’affrontent…

Jeudi en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué ce weekend de Ligue 1 : « Les Nîmois sortent d’une lourde défaite contre Angers à la maison. Ils ont des absents. Je veux en profiter mais il va falloir être très bon. Je veux profiter de ce week-end avec les confrontations directes mais ce match va être dur, avec beaucoup d’impact. On doit continuer à être solide, c’est le plus important avant de jouer Monaco et Rennes ». Car si l’OM s’impose face à une équipe de Nîmes dans une mauvaise passe et qui doit faire avec plusieurs absents, les marseillais pourront ensuite regarder avec intérêt les confrontations : Rennes vs Lens, MHSC vs PSG samedi puis Lille vs Monaco dimanche. Voici le programme complet de cette 13e journée de L1 :

Le programme TV de la 13e journée de Ligue 1

Vendredi 4 décembre

21h00 : Nîmes Olympique – Olympique de Marseille (Téléfoot)

Samedi 5 décembre

17h00 : Stade Rennais F.C. – RC Lens (Téléfoot)

21h00 : Montpellier Hérault SC – PSG (Canal +)