Ligue 1 : Aulas a déjà la date de sa retraite? (Et aussi le nom de son successeur !)

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a publié une longue interview de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais y a évoqué sa retraite.

Ce dimanche, Jean-Michel Aulas a répondu aux questions du journal L’Equipe. Le président du club lyonnais a notamment commenté les récentes polémiques autour des droits TV non payés par Canal + et beIN Sport.

Tony Parker a le profil pour s’occuper d’un groupe de sport professionnel — JMA

Il a également évoqué la fin de sa carrière à la tête du club rhodanien. Le journal L’Equipe nous informe également que pour sa succession, Tony Parker ferait parti des favoris.

« Ce qui est raisonnable, c’est d’imaginer qu’à l’orée de mes 75 ans, si on avait un président opérationnel, ce serait bien. Il y a aussi un autre paramètre : l’objectif est de gagner une coupe d’Europe, chez les garçons. Si on arrivait à faire coïncider le fait de gagner sur le plan européen avec les garçons et le fait que je puisse tirer ma révérence, ce serait une belle histoire. Mais la logique, c’est d’aller à peu près jusqu’à 75 ans. Indépendamment de l’envie que pourrait avoir Tony Parker, de l’envie que pourrait avoir les autres actionnaires, c’est vrai qu’il a le profil pour s’occuper d’un groupe de sport professionnel mondial, avec toutes les composantes économiques et de communication qui y sont associés. »

Jean-Michel Aulas – Source : L’Equipe